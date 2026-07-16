¿Vas a Acapulco por Vacaciones 2026? Este Es el Reporte de Contaminación en las Playas

Así está el reporte de contaminación en las playas del puerto de Acapulco durante estas vacaciones de verano 2026

Turistas en AcapulcoTuristas en el puerto de Acapulco. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Planeas visitar Acapulco en verano 2026? Descubre el reporte de contaminación: Infórmate antes de viajar.

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¿Cómo Están las Playas de Acapulco para Vacaciones de Verano 2026? Reporte de Contaminación Dice Si Son Aptas