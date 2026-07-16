¿Vas a Acapulco por Vacaciones 2026? Este Es el Reporte de Contaminación en las Playas

Si piensas viajar a Acapulco, Guerrero, estas vacaciones de verano, es importante que sepas los niveles de contaminación en las playas del puerto y si son aptas para uso recreativo.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer el resultado del monitoreo de playas en el estado de Guerrero, realizado entre el 15 de junio y el 1 de julio de 2026.
Cabe destacar que en Acapulco hay 25 playas recreativas, en todas ellas se realizó el muestreo, cuyos resultados se dieron a conocer para las vacaciones de verano 2026.
Reporte de contaminación en las playas
Durante estas vacaciones de verano2026, muchas personas acostumbran a visitar Acapulco, uno de los destinos favoritos y a solo unas horas de la Ciudad de México (CDMX). Así está el reporte de contaminación en las playas del puerto:
Playa Cletilla: Apta.
Playa Caleta: Apta.
Playa La Roqueta: Apta.
Playa Hornos: Apta.
Playa Tlacopanocha: Apta.
Playa Suave: Apta.
Playa Carabalí: Apta.
Playa Papagayo: Apta.
Playa El Morro: Apta.
Playa Condesa: Apta.
Playa Copacabana: Apta.
Playa Icacos: Apta.
Playa Puerto Marqués: Apta.
Playa Majahua: Apta.
Playa Revolcadero: Apta.
Playas Manzanillo: Apta.
Playa de Pie de la Cuesta: Apta.
Con información de N+
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