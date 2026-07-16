Destrozan Puerta de Seguridad y Roban Comercializadora en Monterrey

Autoridades investigan a una banda de ladrones que destrozó una puerta de seguridad y entró a robar producto de una comercializadora ubicada en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El hecho se registró en el cruce de las calles Juan Méndez y Treviño, en un negocio dedicado a la venta de productos plásticos.

De acuerdo con los primeros informes, fue durante la madrugada del jueves 16 de julio que un grupos de personas arribó en una camioneta amarilla, similar a un transporte escolar, bajaron herramienta y destrozaron la puerta de acero, aprovechando la poca vigilancia en la zona.

Una vez destruída la puerta de seguridad, entraron por la mercancía y se retiraron minutos después sin ser atrapado por las autoridades de seguridad. En la zona donde se encuentra la comercializadora de productos plásticos hay cámaras de seguridad que captaron el momento del robo y que forman parte de las evidencias para la investigación del caso.

Revisan cámaras de seguridad y continúan con investigaciones tras robo

Luego de que fue reportado el atraco, agentes de la Policía de Monterrey y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al negocio para acordonar el área y continuar con las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por este robo y los presuntos responsables no han sido identificados de manera oficial. De igual manera, se desconoce la cantidad de producto robado. Se espera que en las próximas horas las autoridades compartan los avances de la investigación del caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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