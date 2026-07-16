Destrozan Puerta de Seguridad y Roban Comercializadora en Monterrey

Autoridades ya investigan el robo de un negocio de venta de productos plásticos en el centro de la ciudad. Los sospechosos habrían llegado en una camioneta similar a un transporte escolar

Roban comercializadora en MonterreyLos presuntos ladrones destrozaron la puerta de acero con ayuda de herramientas para poder ingresar. Foto: N+

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Comercializadora en Monterrey sufre robo tras destrozar su puerta de seguridad. Cámaras captan el momento. ¿Quiénes son los responsables?

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