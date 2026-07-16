Vendían Llantas y Rines Robados en Redes Sociales; Así Detuvieron a Presuntos Ladrones en Puebla

Miguel Ángel "N" y Jimmy Misael "N" fueron detenidos luego de ofertar unas autopartes que fueron robadas en la Col. Bello Horizonte de Cuautlancingo.

Dos detenidos por presunto robo de autopartes en Puebla.Dos detenidos por presunto robo de autopartes en Puebla. Foto: Fiscalía de Puebla

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Miguel Ángel y Jimmy Misael fueron arrestados por vender autopartes robadas en Cuautlancingo. La Fiscalía de Puebla los capturó tras un operativo en Lomas de Angelópolis.

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