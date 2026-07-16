Vendían Llantas y Rines Robados en Redes Sociales; Así Detuvieron a Presuntos Ladrones en Puebla

Miguel Ángel "N" y Jimmy Misael "N", fueron detenidos por agentes la Fiscalía General del Estado de Puebla por su probable participación en el robo de autopartes en el municipio de Cuautlancingo, luego de que los neumáticos y rines sustraídos fueran ubicados cuando eran ofertados a través de redes sociales.

De acuerdo con la investigación, el 14 de julio de 2026 se reportó el robo de cuatro llantas con rin de un vehículo HR-V, color gris, en la colonia Bello Horizonte de aquel municipio.

Detectan llantas y rines robados ofertados en redes sociales; Lanzan operativo

A partir del seguimiento a grupos delictivos y al modo de operar identificado, la Fiscalía de Puebla localizó una publicación en "Marketplace" en la que se ofrecían autopartes con características coincidentes.

Luego de establecer comunicación con la víctima, se confirmó que los neumáticos anunciados en la red social correspondían a los sustraídos de su vehículo, por lo que personal de la unidad de apoyo policial de la Coordinación General Especializada en Investigación de robo de vehículos realizó las acciones necesarias para recuperar las autopartes.

Miguel Ángel "N" y Jimmy Misael "N" detenidos por robo de autopartes en Puebla

Como parte de una actividad controlada, se acordó con los vendedores acudir a una plaza comercial de Lomas de Angelópolis, en el municipio de San Andrés Cholula, donde fueron detenidos Miguel Ángel "N" y Jimmy Misael "N".

Los acusados fueron puestos a disposición del Ministerio Público en donde permanecerán hasta que un Juez de Control determine su situación jurídica.

Durante la intervención, la Fiscalía de Puebla aseguró las cuatro llantas con rin, objeto de la denuncia, así como un vehículo Monza, color gris, y una motocicleta, color negro, sin placas de circulación.

De acuerdo a las autoridades, el modus operandi consistía en sustraer autopartes de vehículos estacionados y posteriormente ofertarlas en plataformas digitales de compraventa, con el objetivo de comercializarlas de manera rápida y dificultar su rastreo.

Ante los constantes robos de autopartes, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó sus operativos de vigilancia, mientras que se hace el llamado a la sociedad para presentar sus denuncias correspondientes en caso de ser víctimas de este delito.

Con información de N+

MCS