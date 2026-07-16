Detienen a Presunta Banda de Ladrones de Negocios en Monterrey, Nuevo León

Los detenidos son acusados de presuntamente robar varios negocios en la colonia Contry

Detenidos por robo a negociosLos detenidos habrían cometido diversos robos a negocios en Monterrey. Foto: Policía Monterrey

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Presunta banda de ladrones detenida en Monterrey: operaban en la colonia Contry. La policía pide a los afectados denunciar para avanzar en el proceso legal. Conoce más.

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