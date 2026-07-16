Detienen a Presunta Banda de Ladrones de Negocios en Monterrey, Nuevo León

Autoridades de seguridad lograron capturar a una presunta banda de ladrones quiene son acusados de llevar a cabo diversos asaltos en negocios ubicados principalmente al sur del municipio de Monterrey, Nuevo León. Este arresto ocurrió el pasado miércoles 15 de julio.

Según autoridades, esta presunta banda de ladrones circulaban a bordo de un vehículo que circulaba por el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos, lugar donde fueron interceptados y arrestados por oficiales de la Policía de Monterrey.

Los detenidos fueron identificados como Alexis “N”, de 26 años; Jarim “N”, de 35 años; Julio “N”, de 27 años, y José “N”, de 17 años de edad. Autoridades señalaron que las cuatro personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, además de portar diversas sustancias ilícitas.

Presunta banda de ladrones operaba en el sur de Monterrey

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen la situación legal de las cuatro personas detenidas, quienes sin acusadas de llevar a cabo diversos robos a negocios, específicamente en la zona de Contry, sobre la avenida Garza Sada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey pidió a los locatarios afectados por esta presunta banda de ladrones acudir a sus instalaciones para realizar una denuncia correspondiente para proceder legalmente contra los detenidos. Se espera que sea en los próximos días que se den más datos sobre estas detenciones.