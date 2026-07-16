Vinculan a Proceso a Hombre por Transportar Casi Media Tonelada de Mercurio en Querétaro

Un juez de Control vinculó a proceso a la persona detenida por transportar 497.8 kilogramos de mercurio en el estado de Querétaro, por su probable responsabilidad en un delito contra el medio ambiente, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

¿Cómo fue detectado el cargamento de mercurio?

El aseguramiento ocurrió el 28 de mayo de 2025, cuando elementos de la Policía Estatal localizaron el material distribuido en 18 contenedores metálicos dentro de una camioneta tipo pick up, sin cumplir con las medidas de seguridad requeridas para el manejo y transporte de sustancias peligrosas.

Durante la investigación, la Profepa presentó informes y dictámenes técnicos que acreditaron la peligrosidad del mercurio y el riesgo que representaba para el medio ambiente. Con estos elementos, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso del imputado.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el 8 de septiembre de 2026.

La Profepa informó que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para combatir el tráfico ilegal de sustancias peligrosas y fortalecer la protección del medio ambiente.