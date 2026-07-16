Vinculan a Proceso a Hombre por Transportar Casi Media Tonelada de Mercurio en Querétaro

Un juez vinculó a proceso a una persona por transportar 497.8 kilogramos de mercurio sin las medidas de seguridad requeridas en Querétaro.

Procesan a Detenido por Trasladar Mercurio de Forma Ilegal en QuerétaroProcesan a Detenido por Trasladar Mercurio de Forma Ilegal en Querétaro. Foto: PROFEPA

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Un juez vincula a proceso a un hombre por transportar 497.8 kg de mercurio en Querétaro. La Profepa y autoridades federales intensifican esfuerzos contra el tráfico ilegal de sustancias peligrosas.

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