Orizaba Pueblo Mágico: Cómo Llegar y Qué Hacer Durante las Vacaciones de Verano 2026

Uno de los pueblos mágicos del estado de Veracruz es Orizaba, este lugar se ha convertido en uno de los destinos turísticos predilectos por los turistas, al momento de pensar en Veracruz para disfrutar de las próximas vacaciones de verano.

Orizaba, se encuentra ubicado en la zona de las altas montañas de la entidad Veracruzana, aproximadamente a dos horas de trayecto, y a unos 140 kilómetros de la ciudad y puerto de Veracruz.

Para trasladarse a este pueblo mágico enclavado en la región centro de Veracruz, por vía terrestre se debe tomar la autopista 150D Orizaba-Puebla, en donde se deben cruzar tres casetas de cobro, que según información compartida por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), los costos actuales son de:

Caseta de Paso del Toro, la cual tiene un costo aproximado de $111.00

Caseta de Cuitláhuac, esta caseta presenta un costo de $100.00

Actualmente la Caseta de Fortín, se encuentra libre de cobro para quienes transitan por este punto de la región central de la entidad.

¿Cuáles son algunas de las actividades a realizar en Orizaba?

Uno de los atractivos en Orizaba es el teleférico, el cual cuenta con una longitud de 917 metros y 320 metros de altura, siendo el cuarto teleférico mas largo y el segundo más alto de México y que fue inaugurado en el año 2013.

Este cuenta con un total de 12 cabinas, cada una de ellas con una capacidad de 6 personas, cuatro de estas cabinas cuentan con piso transparente, y los recorridos en esta atracción es de 8 minutos de duración aproximadamente.

En temporada regular el teleférico opera de lunes a viernes de las 10:00 hasta las 18:00 horas, teniendo un costo aproximado de $100.00 por persona. Los días sábados y domingos de la temporada regular y temporada vacacional, así como días festivos opera de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas con el mismo costo de $100 pesos por persona.

El punto destino del teleférico es el Ecoparque Cerro del Borrego un lugar que brinda una de las vistas más increíbles de la ciudad de Orizaba, en este lugar podrás encontrar atractivos como el museo “13 de junio de 1862", aquí los visitantes podrán conocer todos los detalles de la batalla histórica entre los Ejércitos Mexicano y Francés, la cual ocurrió en las inmediaciones del Cerro del Borrego.

El parque cuenta con un horario en la temporada regular de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas. Durante los sábados, domingos, temporada vacacional y días festivos, el horario de atención a los visitantes es de las 09:00 a las 22:00 horas. Además, en este punto de la ciudad se encuentra el Museo Geográfico de Orizaba, una torre para apreciar el Volcán Pico de Orizaba, una tirolesa entre otros muchos atractivos.

Además tener la oportunidad de visitar la “Atalaya de Cristal”, este es el mirador panorámico que se ubica a 312 metros de altura sobre el nivel de la ciudad de Orizaba. Esta atracción funciona de lunes a viernes en horario de 10:00 a 18:00 horas, y los sábados y domingos de 09:00 a as 19:00 horas.

Otras actividades interesantes que realizar en el pueblo mágico de Orizaba

Otra de las grandes atracciones que este pueblo mágico veracruzano tiene para sus visitantes, es el Palacio de Hierro, un edificio catalogado una joya de la arquitectura la cual fue traída desde Amberes, Bélgica, y que fue diseñado por Gustave Eiffel, el creador de la Torre Eiffel instalada en París, Francia. El Palacio de Hierro se inauguró en el año 1984.

Es importante resaltar que este inmueble es completamente desarmable, cuenta con un total de 823,222 tornillos y cuenta con un peso por arriba de las 600 toneladas, desde sus pasillos y balcones se puede disfrutar de una vista excepcional del Centro Histórico de Orizaba.

Al interior de este edificio los visitantes podrán encontrar 4 museos:

Museo del Fútbol

Museo de la Cerveza

Museo Raíces de Orizaba

Museo Interactivo

Este inmueble se ubica sobre la calle Madero Norte S/N entre Poniente 2 y Poniente 4, en la colonia Centro de la ciudad de Orizaba. Los horarios de visita a los museos es de las 10:00 a las 19:00 horas.