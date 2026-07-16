Orizaba Pueblo Mágico: Cómo Llegar y Qué Hacer Durante las Vacaciones de Verano 2026

Si planeas visitar el pueblo mágico de Orizaba, conoce lo que debes contemplar para trasladarte y disfrutar de la estancia en este lugar de Veracruz durante las próximas vacaciones de verano.

Conoce la ruta, casetas y actividades para disfrutar del pueblo mágico de Orizaba.Conoce la ruta, casetas y actividades para disfrutar del pueblo mágico de Orizaba. Foto: N+

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Orizaba, el destino ideal para tus vacaciones de verano. Desde el teleférico más alto hasta museos fascinantes, este pueblo mágico en Veracruz lo tiene todo. ¿Te animas a visitarlo?

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