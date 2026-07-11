COFEPRIS: Estas Playas de Veracruz NO son Aptas para Uso Recreativo en Vacaciones de Verano 2026

COFEPRIS llevó a cabo el análisis de agua marina en distintos turísticos de la república. Cinco playas no son aptas para uso recreativo esta temporada vacacional; dos de ellas están en Veracruz.

Estas Playas de Veracruz NO son Aptas para Uso Recreativo en Vacaciones de Verano Según COFEPRISFoto: Archivo | N+

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COFEPRIS revela que 5 playas en México no son seguras para nadar, incluyendo José Martí y Tumbao en Veracruz. Conoce los detalles y cuida tu salud.

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