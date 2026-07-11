COFEPRIS: Estas Playas de Veracruz NO son Aptas para Uso Recreativo en Vacaciones de Verano 2026

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) llevó a cabo el análisis de la calidad del agua en distintas playas de la república, incluyendo las del estado de Veracruz, para determinar si son aptas para los bañistas durante esta temporada vacacional de verano.

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Basado en la información emitida por la COFEPRIS, las playas José Martí y Tumbao, localizadas en el puerto de Veracruz, fueron calificadas como NO APTAS para su uso recreativo. Cabe destacar que estos puntos son los más visitados por los bañistas durante la temporada vacacional.

De acuerdo con el análisis emitido por COFEPRIS, los diagnósticos de laboratorio también indicaron que 284 playas del país cuentan con las condiciones microbiológicas idóneas para actividades recreativas de contacto primario.

Se dio a conocer que estos litorales cumplen rigurosamente con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mantenerse por debajo del umbral de riesgo de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua (200 NMP/100 mL).

Sin embargo, se concluyó que al menos cinco playas de la república no son aptas debido a que rebasaron la norma sanitaria debido a concentraciones elevadas de bacterias. Dos de esas playas se encuentran en Veracruz.

¿En qué puntos turísticos se realizaron estos análisis de agua marina?

Dichos análisis se llevaron a cabo entre el pasado 15 de junio y el 1 de julio, donde se realizó el despliegue técnico para recolectar y procesar 2,279 muestras de agua marina en un total de 393 puntos de verificación estratégicos distribuidos en 76 destinos turísticos con mayor afluencia de las 17 entidades con litoral de la República.

Asimismo, la COFEPRIS realizó la recomendación a los bañistas para abstenerse de llevar a cabo actividades de nado u otros usos recreativos que involucren el contacto directo en las playas que fueron señaladas como no aptas en el informe emitido por la dependencia.