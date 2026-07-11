Hallan Cuerpos de Dos Jóvenes de la CDMX Desaparecidos en Playa de Boca del Río, Veracruz

Los cuerpos sin vida de los jóvenes originarios de la CDMX que desaparecieron la noche del pasado viernes 10 de julio fueron hallados tras un intenso operativo de búsqueda por parte de las autoridades. Uno de los cuerpos fue encontrado la mañana de este sábado 11 de julio, mientras que el primero fue localizado anoche.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos cuerpos fueron hallados en la playa Santa Ana del municipio de Boca del Río, cerca de la misma zona donde fueron vistos por última vez. Uno de los jóvenes fue identificado como Delfino, de 23 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jóvenes de la CDMX Desaparecen tras Ingresar al Mar en Playa de Boca del Río, Veracruz

Jóvenes de la CDMX hallados sin vida en playa de Boca del Río habrían ingresado al mar fuera del horario permitido.

Un intenso operativo de búsqueda y rescate se registró en una playa del municipio de Boca del Río, Veracruz, durante el transcurso de este viernes 10 de julio, luego de que fuera reportada la desaparición de dos jóvenes que ingresaron a una playa en Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con lo informado, dos jóvenes, procedentes de la Ciudad de México, llegaron con sus familiares a pasar el fin de semana en la playa Santa Ana, localizada en el bulevar Vicente Fox del municipio anteriormente mencionado.

Se informó que la familia arribó al sitio cerca de las 18:00 horas, es decir, fuera del horario permitido por guardavidas y autoridades de Protección Civil (PC) y, presuntamente, los jóvenes ingresaron al mar; minutos después fueron jalados por el oleaje.

Familiares, al percatarse de la situación, dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través de los números de emergencias 911. Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de Protección Civil y paramédicos de Bomberos Conurbados.

Los cuerpos de auxilio montaron un operativo de búsqueda y rescate con ayuda de cuatrimotos en la zona de playa y apoyándose de embarcaciones y lámparas dentro del mar, así como en la zona en donde desembocan las olas.

Debido a las altas horas de la noche y las condiciones del mar, las autoridades comunicaron a los familiares de los jóvenes que las tareas de búsqueda serían suspendidas; sin embargo, un par de minutos después, las labores se reanudaron.

Autoridades hacen un llamado a las personas que visitan la zona de playa para que no ingresen al mar fuera del horario permitido, en estado inconveniente o cuando haya bandera roja, y que no naden en la zona de escolleras, así como acatar el resto de indicaciones de guardacostas.