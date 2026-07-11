Hallan Cuerpos de Dos Jóvenes de la CDMX Desaparecidos en Playa de Boca del Río, Veracruz

Tras un intenso operativo de búsqueda, fueron encontrados sin vida los jóvenes de la CDMX que desaparecieron luego de haber ingresado al mar en la playa Santa Ana de Boca del Río, Veracruz.

Hallan Cuerpos de Dos Jóvenes de la CDMX Desaparecidos en Playa de Boca el Río, VeracruzFoto: N+

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Jóvenes de CDMX desaparecidos en playa Santa Ana son hallados sin vida. Autoridades realizaron un operativo de búsqueda. Infórmate sobre este caso.

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