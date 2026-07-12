¿Bajaron Tus Ingresos? Aplica al Programa del INFONAVIT Que Reduce Tu Pago Mensual Hasta un 75%

Mantener las finanzas estables frente a imprevistos laborales es uno de los mayores desafíos para los trabajadores en México. Si recientemente experimentaste una disminución en tu sueldo o un cambio en tus condiciones contractuales, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ofrece alternativas diseñadas para mitigar el impacto económico en tu hogar. Es fundamental conocer cómo se estructuran las aportaciones para evitar caer en morosidad.

El pago mensual de tu crédito se determina con relación a tu salario diario integrado; es decir, a tu salario mensual más las prestaciones que recibes. Si ganas un salario mínimo, el pago mensual de tu crédito no superará el 20% de tu salario integrado. Por otro lado, si ganas más de un salario mínimo, el pago mensual será del 30% de tu salario dependiendo del monto de crédito que solicites. Si solicitas menos monto de crédito, tu mensualidad se ajustará al monto solicitado.

Bajo condiciones normales, el pago mensual de tu crédito se descuenta directamente de tu nómina. En este esquema, tu empleador o patrón es el único responsable de retener de tu sueldo la cantidad mensual que corresponde a tu crédito y de entregarla bimestralmente al Infonavit. Comprender la fecha de origen de tu contrato determina directamente el cálculo real de tus obligaciones financieras vigentes ante la institución.

El Programa del Infonavit Que Te Reduce el Pago De Tu Mensualidad

Para reducir tu mensualidad, utiliza el programa Nivela Tu Pago, el cual disminuye tu pago entre un 25% y un 75% hasta por 12 meses. Solicítalo en línea ingresando a Mi Cuenta Infonavit en la sección "Mi Crédito" o acudiendo a tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano. Para acceder a este beneficio, debes cumplir con lo siguiente:

Estar al corriente con tus pagos o tener un máximo de 12 mensualidades vencidas (sin estar en proceso jurídico).

Haber pagado al menos 12 mensualidades completas.

Tener un mínimo de 12 pagos pendientes por realizar.

No tener una prórroga activa.

Si tu crédito está en Veces Salario Mínimo (VSM), también puedes usar la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida en el mismo portal para convertirlo a pesos. Esto congela tu saldo y mensualidad, evitando aumentos por la inflación y logrando que las aportaciones de tu empleador se abonen directamente a capital.