¿Bajaron Tus Ingresos? Aplica al Programa del INFONAVIT Que Reduce Tu Pago Mensual Hasta un 75%

El pago mensual se determina según el salario diario integrado, topado al 20% para quienes ganan un salario mínimo y al 30% para ingresos superiores

El Programa del Infonavit Que Te Reduce el Pago De Tu Mensualidad. Foto: Gobierno de MéxicoEl Programa del Infonavit Que Te Reduce el Pago De Tu Mensualidad. Foto: Gobierno de México

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