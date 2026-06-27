Infonavit 2026: Requisitos Para Recibir Hasta 169 Mil Pesos para Remodelar Tu casa Sin Hipotecar

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) habilitó una de las opciones más atractivas para quienes buscan mejorar su hogar sin poner en riesgo su patrimonio. Se trata de un crédito diseñado para reparaciones y ampliaciones que permite obtener un financiamiento flexible sin dejar tu vivienda como garantía hipotecaria. En este esquema, el respaldo de la deuda es exclusivamente el saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda.

El monto del crédito es variable y va desde los $10,698.67 hasta los $169,039.02 pesos, cuidando siempre no rebasar el 90% del importe que tengas ahorrado. Las condiciones financieras se dividen según el monto solicitado:

Si eliges un monto hasta $42,794.69, la tasa de interés será del 10% anual fija y podrás elegir de 1 hasta 5 años de plazo de crédito.

Si eliges un monto mayor a $42,794.69, la tasa de interés será del 11% anual fija y podrás elegir de 1 hasta 10 años de plazo de crédito.

Requisitos para recibir el depósito de 163 mil pesos

Para acceder a este beneficio de forma individual, es indispensable cumplir con el perfil y las características de vivienda que dicta el instituto:

Edad límite: La suma de tu edad más el plazo del crédito no debe exceder los 70 años (si eres mujer, el límite se extiende hasta los 75 años).

Propiedad de la vivienda: El inmueble a reparar debe estar a tu nombre, de tu cónyuge, concubino(a), hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros.

Residencia: Es obligatorio habitar la vivienda a la cual se le harán las mejoras.

Perfil laboral y financiero: Ser derechohabiente con relación laboral vigente, no tener deudas activas con el Infonavit, estar registrado en una Afore con datos biométricos actualizados y autorizar la consulta al Buró de Crédito.

¿Cómo solicitar el crédito Mejoravit en 2026, Paso a Paso?

El trámite se realiza de manera segura y digital a través de los canales oficiales. Sigue este orden para registrar tu solicitud:

Ingresa al portal oficial de Mi Cuenta Infonavit con su NSS y contraseña para conocer el monto exacto al que puedes acceder. Realiza la precalificación en línea y verifica que tu saldo de la Subcuenta de Vivienda cubra el monto deseado. Carga los documentos solicitados, aprueba la consulta de Buró y programa tu cita digital o presencial para concluir el trámite.

Cabe destacar que bajo las nuevas reglas de la institución, ahora ya puedes tener más créditos subsecuentes para comprar otra casa, terreno o pagar deudas bancarias, siempre y cuando tus financiamientos anteriores no hayan registrado ningún tipo de incumplimiento o quebranto.