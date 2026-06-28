Infonavit 2026 Cambia Las Reglas: Tramita Tu Crédito con Solo 100 Puntos

El nuevo esquema de precalificación del Infonavit facilitará el acceso al crédito a trabajadores de menores ingresos que cumplan con los requisitos establecidos

Tramita Tu Crédito con Solo 100 Puntos. Foto: InfonavitTramita Tu Crédito con Solo 100 Puntos. Foto: Infonavit

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¿Sabías que ya puedes iniciar tu trámite de crédito Infonavit con 100 puntos? Conoce el nuevo Modelo T100 y sus beneficios para trabajadores de ingresos medios-bajos.

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