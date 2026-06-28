Infonavit 2026 Cambia Las Reglas: Tramita Tu Crédito con Solo 100 Puntos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementará en 2026 un nuevo esquema para facilitar el acceso a los créditos hipotecarios de sus derechohabientes.

Como parte de esta modificación, el requisito para solicitar un financiamiento se reducirá a 100 puntos, dejando atrás el anterior sistema que exigía acumular al menos 1,080 puntos para acceder a un crédito de vivienda.

Bajo el nuevo sistema Modelo T100 del Infonavit, el proceso de precalificación se ha simplificado drásticamente para reducir las barreras burocráticas.

A pesar de que esta modalidad fue presentada originalmente a finales de 2025, muchos trabajadores desconocían que actualmente ya pueden iniciar su trámite con este puntaje mínimo, el cual se calcula de forma automática mediante un algoritmo institucional que evalúa variables estrictamente personales, sin importar el historial de cumplimiento de la empresa o patrón.

Requisitos para sacar casa con el Modelo T100

Para apegarse a esta modalidad de precalificación exprés, enfocada principalmente en trabajadores de ingresos medios-bajos, el solicitante debe cumplir con criterios esenciales en su perfil.

En primera instancia, respecto a la relación laboral, es obligatorio comprobar al menos seis meses consecutivos de empleo formal cotizando ante el IMSS.

En cuanto a la propiedad, el interesado no debe tener ninguna vivienda propia ni otra hipoteca activa a su nombre.

Y, el nivel de ingresos exige percibir un salario mensual de entre 1 y 2 salarios mínimos.

Con este esquema el Buró de Crédito no afectará el monto otorgado, ya que solo se consultará para verificar que no exista otra propiedad.

Asimismo, se eliminó la penalización por retrasos del patrón, garantizando el 100% del crédito disponible para adquirir los inmuebles integrados al programa federal Vivienda para el Bienestar.

El filtro que te puede negar el crédito

A pesar de las facilidades, existen filtros críticos que pueden frenar tu financiamiento.

Si buscas adquirir una propiedad de mayor valor fuera del esquema de vivienda social, el sistema te exigirá el modelo tradicional de 1,080 puntos, o de lo contrario la solicitud será rechazada automáticamente.

El segundo gran filtro es la Capacidad de Pago: tus deudas actuales y deducciones de nómina en el Buró de Crédito no deben superar el 30% de tus ingresos netos, ya que un alto endeudamiento congelará la aprobación del crédito de inmediato.