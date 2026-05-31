Infonavit 2026: Así Puedes Obtener Hasta Casi 3 Millones de Pesos si Eres Trabajador

El monto que puede recibir cada derechohabiente dependerá principalmente de su capacidad de pago, historial crediticio y nivel de ingresos

Foto: InfonavitFoto: Infonavit

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+