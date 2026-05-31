Infonavit 2026: Así Puedes Obtener Hasta Casi 3 Millones de Pesos si Eres Trabajador

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene disponible un esquema de financiamiento que permite a los trabajadores acceder a créditos de hasta 2 millones 935 mil pesos para la compra de vivienda.

De acuerdo con el instituto, el monto que puede recibir cada derechohabiente dependerá principalmente de su capacidad de pago, historial crediticio y nivel de ingresos. Los trabajadores pueden consultar la cantidad exacta a la que pueden acceder mediante la sección de precalificación en Mi Cuenta Infonavit.

El plazo del crédito puede ir de uno hasta 30 años. Sin embargo, la suma de la edad del solicitante más el tiempo elegido no deberá superar los 70 años en hombres y 75 años en mujeres.

Uno de los beneficios del programa es que cuenta con una tasa de interés fija durante toda la vida del crédito, la cual va de 3.69% a 10.45%, dependiendo del nivel salarial del trabajador.

Además, el Infonavit destacó que los trabajadores pueden solicitar el financiamiento sin importar el nivel de ingresos y, en caso de ganar hasta 9 mil 985 pesos mensuales, no deberán pagar gastos de titulación.

Otro de los beneficios es la posibilidad de solicitar el crédito de manera conjunta con el cónyuge, un familiar, lo que permite incrementar el monto total del financiamiento. Incluso, el cónyuge puede cotizar tanto en Infonavit como en Fovissste.

El organismo también señaló que existen programas complementarios como Equipa tu Casa, que ofrece un monto adicional para remodelar, reparar o equipar la vivienda, así como Hogar a tu Medida, dirigido a personas con discapacidad.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al crédito, los trabajadores deberán ser: