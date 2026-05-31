¿SEP Suspende Clases Mañana 1 de Junio? Este Día del Mes Acaba Ciclo Escolar 2026 para Alumnos

El calendario de la SEP aclara si hay si hay clases el lunes 1 de junio y cuándo se termina el ciclo escolar 2026 este mes para varios alumnos

La SEP suspende clases el lunes 1 de junio este día del mes acaba el ciclo escolar 2026 para varios alumnosEl último día de clases es en junio para varios alumnos de la SEP. Foto: Cuartoscuro

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