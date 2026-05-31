¿SEP Suspende Clases Mañana 1 de Junio? Este Día del Mes Acaba Ciclo Escolar 2026 para Alumnos

Aún sigue la duda de padres de familia y estudiantes de si las escuelas terminan actividades académicas antes por el Mundial de futbol y el calor, acá te decimos si la SEP suspende clases mañana lunes 1 de junio y qué día se acaba el ciclo escolar 2026, pues este mes varios alumnos de preescolar, primaria y secundaria salen de vacaciones.

Desde hace unos días existe la duda de si el lunes 1 de junio hay clases en México, esto debido a las amenazas de huelga y marchas realizadas por los maestros de la CNTE. Además, la inauguración del Mundial 2026 está cerca y aunque aún sigue pendiente el feriado del 11 de junio, las autoridades ya confirmaron actividades escolares a distancia por el torneo.

¿Hay clases mañana lunes 1 de junio?

Mañana hay clases en las escuelas de todo el país, pues al menos así lo establece el calendario escolar 2025 a 2026 de la SEP, pero los siguientes estados van a sufrir la suspensión de escuelas por la huelga nacional de la CNTE de este 1 de junio:

Ciudad de México.

Chiapas.

Oaxaca.

Guerrero.

Michoacán.

Veracruz.

Zacatecas.

Yucatán.

Baja California.

Hidalgo.

Es importante aclarar que no todas las escuelas de dichas entidades van suspender clases, solamente las públicas en donde exista un acuerdo para detener las labores docentes debido a la huelga de los maestros de la CNTE, que derivará en manifestaciones y protestas en varias partes del país.

¿Qué día acaba el ciclo escolar en junio 2026 y quiénes terminan clases este mes?

Después de todo lo ocurrido con el adelanto del fin de ciclo escolar en México por el Mundial 2026 y el calor, varias entidades sí tienen autorizado anticipar el inicio de las vacaciones de verano para el mes de junio, por eso acá te decimos cuándo es el último día de clases y para qué alumnos de la SEP aplica:

Colima : Estudiantes de educación básica terminan clases el 25 de junio 2026 .

Yucatán : Alumnos de preescolar, primaria y secundaria salen de vacaciones el 26 de junio 2026 .

Tlaxcala: Alumnos de educación básica acaban el ciclo escolar el 30 de junio 2026.

Con toda esta información, los padres de familia y alumnos ya saben todo los relacionados con la posible suspensión de clases para el lunes 1 de junio 2026 y qué día de este mes acaba el ciclo escolar 2026.

AOL