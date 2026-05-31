¿El 1 de Junio es Feriado? Estos Días son Festivos en el Mes Según la LFT y la SEP en México

Checa si hay días festivos en junio 2026 y si el primero de junio es feriado oficial en México según la Ley Federal del Trabajo y la SEP

El lunes 1 de junio es feriado en México qué días son festivos según la LFT y el calendario de la SEP 2026En junio 2026 son pocos los días festivos que hay en México. Foto: Cuartoscuro

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