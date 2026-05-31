¿El 1 de Junio es Feriado? Estos Días son Festivos en el Mes Según la LFT y la SEP en México

Se vienen fechas con mucho movimiento entre huelgas y el inicio del Mundial de futbol de la FIFA, por eso acá te decimos si el lunes 1 de junio es feriado en México y qué días son festivos oficiales este mes según la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el calendario escolar de la SEP 2026.

Uno de los temas que más dieron de qué hablar fue el adelanto del fin de ciclo escolar por el Mundial y el calor, por eso en una nota ya te dijimos todo lo que se sabe respecto a que el último día de clases es el 26 de junio 2026 y los estados que van terminar actividades escolares este mes.

¿El lunes 1 de junio es feriado en México?

De acuerdo con los establecido en el artículo 74 de la LFT 2026, el 1 de junio no es considerado un día festivo y de descanso oficial, por lo que tanto trabajadores como alumnos deben acudir a sus labores cotidianas en todo el país.

Algo importante a tomar en cuenta es que en que varios partes del país se esperan marchas de maestros por la huelga nacional de la CNTE este lunes 1 de junio (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación). Eso quiere decir que miles de alumnos se verán afectados y no van a tener clases, sobre todo los que realizan sus estudios en los siguientes estados:

CDMX.

Chiapas.

Oaxaca.

Guerrero.

Michoacán.

Veracruz.

Zacatecas.

Yucatán.

Baja California.

Hidalgo.

¿Qué días son festivos en junio 2026 según la LFT y el calendario de la SEP?

Aunque muchos esperan con ansias tener algunos días de descanso este mes, la Ley Federal del Trabajo indica que para el mes de junio no hay ningún día feriado, ni siquiera el jueves 11 de junio, fecha en que se realiza la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio CDMX y supuestamente iba a ser inhábil, al menos en la capital del país, pero de momento no se emitió nada oficial.

Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, la SEP suspende clases el próximo viernes 26 de junio, debido a que se realiza el último Consejo Técnico (CTE) del ciclo escolar 2025-2026. Esta suspensión de escuelas aplica para instituciones públicas y varias privadas de todo el país.

Ahora que ya se sabe que el 1 de junio no es feriado, pero en varios estados se suspenden clases por la huelga de la CNTE, los trabajares van a tener que esperar para gozar del próximo día festivo, que será hasta el 16 de septiembre 2026, por la celebración del aniversario de la Independencia de México.

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