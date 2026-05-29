¿El 26 de Junio Termina Ciclo Escolar 2026? Autoridades Dan Mensaje sobre Fin de Clases

Autoridades educativas dieron a conocer un nuevo mensaje respecto al fin del ciclo escolar 2025-2026, que en semanas pasadas generó polémica por una propuesta inicial de que concluyera con mucho tiempo de anticipación, lo cual al final no ocurrió.

Pero ahora, en redes sociales comenzó a circular información de que las clases terminarían el 26 de junio, por lo cual se emitió un comunicado oficial para aclarar el tema.

Mensaje de autoridades educativas

Este viernes 29 de mayo, la Secretaría de Educación y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) comunicaron a padres de familia y tutores de estudiantes de nivel básico sobre información falsa en redes sociales.

“A través de diferentes redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, circula información sobre una supuesta conclusión anticipada del ciclo escolar 2025-2026. Al respecto, se precisa que dicha versión es falsa”, enfatizaron.

¿Cuándo terminan las clases?

La instancia estatal y el IEBEM expusieron que las actividades en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria de la entidad continúan conforme al calendario oficial establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio.

“No existe ninguna disposición relacionada con una suspensión generalizada de clases o la conclusión anticipada del ciclo escolar”, reiteraron.

Información oficial

Ante ello, se exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación y del IEBEM.

Además, llamó a evitar la difusión de información sin verificar que pueda generar confusión entre la comunidad educativa.

SPB