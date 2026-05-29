¿El 26 de Junio Termina Ciclo Escolar 2026? Autoridades Dan Mensaje sobre Fin de Clases

Autoridades educativas emiten mensaje a padres de familia y tutores respecto a las clases de educación básica

Aulas en Guerrero en septiembre 2025Aulas en Guerrero en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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