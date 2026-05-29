¿Cuántos Días de CTE Quedan en Ciclo Escolar 2026? Calendario SEP Anuncia Cuándo No Hay Clases

El ciclo escolar está muy cerca de concluir y debido a que aún hay fechas marcadas como de inactividad en las escuelas, acá te decimos cuántos días de Consejo Técnico Escolar (CTE) quedan en 2026 y cuándo no hay clases en México para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, todo según lo establecido en el calendario de la SEP.

La SEP suspende clases este viernes 29 de mayo 2026 en prácticamente todas las escuelas de México, por eso en una nota te contamos si es feriado oficial y por qué no hay actividades académicas, pues con todo el tema del adelanto del fin de ciclo escolar, los padres de familia y estudiantes de nivel básico tienen dudas.

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¿Cuántos días de Consejo Técnico Escolar quedan en el ciclo escolar 2026?

De acuerdo con lo establecido en el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, aún queda un CTE por realizarse en lo que queda del ciclo y es el de junio. Eso significa que los alumnos de preescolar, primaria y secundarias, de escuelas públicas y algunas privadas, van a gozar de un último puente de tres días de descanso antes del inicio de las vacaciones de verano.

En este último CTE del ciclo escolar 2026, el personal docente y directivo de cada institución educativa se va a reunir para reflexionar todo lo hecho en el año y tomar las mejores decisiones para cubrir las principales necesidades de los estudiantes.

¿Cuándo no hay clases por CTE según el calendario SEP 2026?

El último día en que la SEP suspende clases por Consejo Técnico es el viernes 26 de junio 2026. De ahí en fuera todavía queda una fechas más sin actividades escolares, el 3 de julio, pero esa es porque el personal docente lo va a utilizar para hacer el registro de calificaciones finales.

Ahora que los padres de familia y alumnos ya saben cuándo no hay clases por CTE en lo que queda del calendario SEP 2026, los estudiante de educación básica esperan con ansias a que llegue el 15 de julio, fecha que está marcada como el fin del ciclo escolar y el inicio de las vacaciones de verano.

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