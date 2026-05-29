¿Cuántos Días de CTE Quedan en Ciclo Escolar 2026? Calendario SEP Anuncia Cuándo No Hay Clases

Además del CTE de mayo, checa cuántos días de Consejo Técnico Escolar quedan en 2026, según lo establecido en el calendario escolar de la SEP

Cuántos días de Consejo Técnico CTE quedan en el ciclo escolar 2026 cuándo no hay clases calendario SEPEl calendario escolar de la SEP aún marca unos días sin clases en 2026. Foto: Cuartoscuro

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