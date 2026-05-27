Paro de Maestros de la CNTE ¿Qué Pasará el 1 de Junio 2026 en Las Escuelas de México?

La jornada de protesta incluirá una marcha que iniciará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México

Escuelas de México. Foto: CuartoscuroEscuelas de México. Foto: Cuartoscuro

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La CNTE anuncia huelga nacional el 1 de junio, afectando escuelas en varios estados. Marcha en CDMX y plantón en el Zócalo. ¿Qué sigue? Descúbrelo.

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