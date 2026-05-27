Paro de Maestros de la CNTE ¿Qué Pasará el 1 de Junio 2026 en Las Escuelas de México?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una huelga nacional que ha generado incertidumbre entre padres de familia y alumnos sobre el funcionamiento de las escuelas a partir del 1 de junio de 2026. Tras el anuncio, la pregunta sobre qué pasará el 1 de junio en las escuelas se ha convertido en el tema principal de debate en redes sociales y medios de comunicación.

“Ese día, las escuelas públicas de los 10 estados donde la CNTE tiene mayor presencia estarán cerradas”, explicaron fuentes sindicales.

La jornada de protesta incluirá una marcha que iniciará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México, donde los docentes instalarán un plantón indefinido para exigir el cumplimiento de sus demandas laborales y salariales.

El paro nacional comenzará formalmente el próximo 1 de junio, y ese mismo día por la tarde y noche la CNTE definirá las acciones adicionales que llevará a cabo en los días siguientes, tomando en cuenta la cercanía de la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La decisión de iniciar la huelga fue aprobada durante la Asamblea Nacional Representativa del sindicato, realizada el pasado 16 de mayo.

Escuelas afectadas por paro de la CNTE

Según la convocatoria, la huelga afectará a escuelas de preescolar, primaria y secundaria en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Baja California e Hidalgo.

Los dirigentes de la CNTE reiteraron que el objetivo es presionar al Gobierno federal para que atienda su pliego petitorio, que incluye la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, incrementos salariales superiores a los anunciados por las autoridades, mejoras en condiciones laborales y prestaciones, una reforma al sistema de pensiones y un mayor presupuesto para el sector educativo.

El magisterio disidente ha insistido también en la abrogación de reformas educativas y en un aumento salarial de hasta 100 por ciento. La CNTE ha señalado que las acciones de protesta continuarán hasta que sus demandas sean atendidas, por lo que los padres de familia deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a los avisos de suspensión de clases en sus entidades.