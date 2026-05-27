CNTE Abandona Mesa de Diálogo con SEGOB, ¿Qué Pasará con la Huelga Nacional?

La CNTE interrumpió la mesa de diálogo con autoridades de la SEGOB, luego de actos de represión a compañeros en Oaxaca

CNTE abandona mesa de diálogo con SEGOBFoto: Cuartoscuro
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