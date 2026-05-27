CNTE Abandona Mesa de Diálogo con SEGOB, ¿Qué Pasará con la Huelga Nacional?

La CNTE interrumpió la mesa de diálogo que mantenía con autoridades en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), luego de que se presentaron diversos actos de agresiones a sus compañeros de la Sección 22 en Oaxaca.

Esta tarde mientras se llevaba a cabo el encuentro entre los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los representantes indicaron que era necesario abandonar la reunión, ya que recibieron reportes de que los docentes que estaban en la manifestación en Oaxaca, fueron agredidos, indicó la secretaria general de la Sección 22, Yenny Araceli Pérez.

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“Hemos interrumpido la mesa de justicia que se instaló aquí, hace unos momentos en la Secretaría de Gobernación, por los hechos que están aconteciendo de manera violenta hacia nuestros compañeros, que están movilizados en nuestro estado”, aseguró.

¿Qué pasará con la mesa de diálogo de la CNTE?

Asimismo, la dirigente de la CNTE afirmó que las presuntas agresiones se cometieron contra los compañeros que permanecen en el bloqueo carretero que se lleva a cabo con dirección hacia Villa de Mitla.

Yenny Araceli Pérez indicó que los integrantes de la Coordinadora fueron amenazados y les advirtieron que tenían que quitar el bloqueo que afecta ese tramo carretero en la entidad.

“Y precisamente responsabilizar al presidente municipal, Esaú López Quero, que con lujo de violencia llegó donde estaban nuestros compañeros en este bloqueo a amenazar que deberían de quitar este bloqueo”, afirmó.

También dejó claro que por este día se mantendrá en receso el diálogo, para apoyar a sus compañeros.

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¿Qué pasó en el bloqueo de la CNTE en Oaxaca?

La dirigente de la CNTE señaló a los medios de comunicación que al encontrarse en una actividad política en CDMX y en Oaxaca, las agresiones para los compañeros son preocupantes.

“Por mantenerse en esa posición política, llegan entonces a agredirnos ahora con disparos, por eso responsabilizamos a este presidente municipal”, enfatizó.

Durante el tercer día de movilizaciones de la CNTE en Oaxaca, los docentes fueron increpados por pobladores de Villa de Mitla, quienes realizaron detonaciones de arma de fuego al aire para amedrentarlos.

Sin embargo, en el lugar se presentaron diversos golpes y empujones, lo que derivó en varias personas lesionadas.