Mujer Desaparece luego de Ir de Compras para la Graduación de su Hija en Centro de CDMX

Liliana Vite Ángel desapareció luego de acudir a comprar cosas para la graduación de su hija en el Centro de CDMX. Su familia teme que haya sido raptada, por lo que pide ayuda a las autoridades para localizarla sana y salva.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 41 años de edad fue vista por última vez el 17 de mayo de 2026, cuando avisó a sus familiares que iría a comprar cosas para la graduación de su hija, ya que está a nada de finalizar la primaria.

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Entonces, Liliana salió de su vivienda ubicada en la colonia Las Tortolas en el municipio de Tultitlán, Estado de México, y se dirigió al primer cuadro de la Ciudad de México.

“(Fue) por mi birrete y por mi toga, fue al centro. De ahí mandó una ubicación y ya no la encontramos desde ese día”, contó a N+ su hija Evelin.

¿Cómo desapareció Liliana Vite Ángel?

Liliana Vite Ángel mandó a su hijo mayor un mensaje con su ubicación exacta. Le dieron seguimiento y se percataron de que ya estaba muy cerca, prácticamente a un kilómetro para llegar a su vivienda.

Sus familiares encontraron videos que captaron la supuesta unidad de transporte público en la que viajaba; así lo confirmó su hermano José Vite.

“Nada más obtuvimos videos privados donde se ve que va una motocicleta, dos personas arriba, después pasa la combi y atrás una Suburban negra y un carro blanco (...) No sabemos por qué o cuál es el motivo de que se la hayan llevado”, puntualizó.

La desaparición de Liliana Vite Ángel puso en alerta a todos sus seres queridos, quienes durante una semana rastrearon ubicaciones arrojadas por el celular, ya que todo ese tiempo estuvo encendido. Además, ya entregaron datos de prueba que podrían ayudar en dar con su paradero; no obstante, aseguran que la Fiscalía no ha actuado.

“Llegamos a Tlalnepantla, pero ya llegamos a esas ubicaciones y ahora sí que no encontramos nada porque los vecinos nos dejaron pasar a las casas a revisar”, relató su hermana, Gabriela Vite.

¿Quién es Liliana Vite Ángel?

Liliana Vite Ángel tiene 41 años de edad. Es madre de una niña de 12 años y un niño tan solo un año mayor. La describen como una mujer muy trabajadora; por ello, desde hace cuatro meses decidió emprender un negocio para darles todo lo necesario a sus hijos.

Liliana trabaja todos los fines de semana vendiendo hamburguesas, alitas y papas.

“Es una persona muy tranquila que no tiene vicios, no toma, no fuma, no se droga y pues, siempre está con sus hijos, no se dedica a nada malo”, afirmó su familia.

Su pequeña hija pide que las autoridades los ayuden a regresar a su mamá a casa:

“Sí la necesito aquí, porque sin ella no soy nada”, suplicó.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía Edomex, Liliana Vite Ángel tiene las siguientes características físicas, las cuales son de suma importancia para identificarla:

Estatura: 1.43 metros

Peso: 50 kg

Complexión: Media

Tez: Blanca

Cara: Redonda

Frente: Chica

Cejas: Semicpobladas (sic)

Ojos: Café oscuro, medianos

Nariz: Chata, base mediana

Boca: Mediana

Labios: Medianos

Mentón: Oval

Pómulos: Redondos

Cabello: Teñido rubio, a media espalda

Señas particulares:

Dos cicatrices quirúrgicas en el abdomen por cesárea (una vertical y una horizontal).

Protuberancia en la espalda baja.

Lunar cerca del ojo del lado izquierdo.

Lunar arriba del labio del lado izquierdo.

El día de su desaparición, Liliana Vite Ángel vestía blusa de tirantes verde militar, sudadera negra con la palabra "ALO", pantalón de mezclilla azul marino, tenis de tela negros con suela color blanco y llevaba una bolsa negra con correa de cadena color dorado.

EPP