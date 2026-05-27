Desaparecen Dos Ciudadanos Mexicoestadounidenses al Salir de su Casa en Edomex

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, ciudadanos México-Estadounidenses, son buscados por autoridades luego de que desaparecieran al salir de su casa en Huixquilucan, Estado de México para dirigirse a la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja integrada por un diseñador y un empresario, salió de su vivienda con la finalidad de llegar a la alcaldía Tlalpan. Sin embargo, una vez que llegaron a la colonia Isidro Fabela, donde supuestamente acudirían a una empresa, perdieron contacto con ellos.

Noticia relacionada: Caso Michelle Itzayana: Desaparece Otra Alumna de la UAEM en Morelos

¿Cómo desaparecieron Zafar Padamsee y Guillermo Jaffet?

Uno de sus conocidos dijo a N+

“Salen de su domicilio en Edomex trasladándose aquí a la CDMX el día 20 de mayo con la finalidad de acudir a una empresa dedicada a la elaboración de elevadores ya que días anteriores habían cotizado el proyecto de hacer la instalación de uno en su domicilio”.

Zafar Padamsee y Guillermo Jaffet enviaron la dirección a una amiga, pero luego los teléfonos fueron apagados. Sus seres queridos ya no supieron nada de ellos y su desaparición los alertó.

Además, se percataron de que al día siguiente de su ausencia, se realizaron varios movimientos con la tarjeta de uno de ellos.

“Tememos que sean víctimas de algún delito ya que hemos notado movimientos extraños en su cuenta bancaria de uno de ellos”, relató.

Banco alerta por actividad sospechosa

También se tiene conocimiento que en las últimas horas el banco alertó por actividad irregular, debido a que se dieron de alta a varias personas para transferirles dinero.

Sus seres queridos y amigos piden ayuda para que se agilicen las investigaciones para localizar a la pareja sana y salva, ya que temen por su integridad.

“Pedimos su apoyo si llegan a tener algún dato de Zafar y Guillermo que sea informado de manera inmediata a las autoridades mexicanas así como a la Embajada de Estados Unidos”, pidió su allegado.

¿Quienes son Zafar Padamsee y Guillermo Jaffet?

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, desaparecieron el 20 de mayo de 2025, no obstante el reporte oficial de su ausencia se hizo tres días después ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

En las fichas de búsquedas, con folios D/01875/2026/CBP y D/01872/2026/CBP, emitidas por las autoridades luego de las denuncias y de la apertura de las carpetas de investigación, se establecen los datos personales y características físicas que serían clave para su localización.

Zafar Padamsee Mawani

Edad: 56 años

Sexo: Hombre

Estatura: 1.75 metros

Señas particulares y objetos asociados: Persona de descendencia keniana

Vestimenta el día de su desaparición: Viste camisa de cuadros rojos

Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz

Edad: 57 años

Sexo: Hombre

Estatura: 1.7 metros

Señas particulares y objetos asociados: Perforación en ambos oídos y un tatuaje de "amor y paz" en la cara interna del brazo

Vestimenta el día de su desaparición: Viste playera color crema (beige) tipo polo

EPP