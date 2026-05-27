Desaparecen Dos Ciudadanos Mexicoestadounidenses al Salir de su Casa en Edomex

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, desaparecieron el 20 de mayo de 2026, cuando salieron de su casa en Edomex; esto sabemos del caso

Desaparecen ciudadanos México-AmericanosFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+