Concluye Reunión de Maestros de la CNTE con SEGOB: ¿Habrá Huelga Nacional?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se reunieron con la finalidad de atender las demandas de los docentes de todo el país, quienes aseguran que, de no poner solución a sus exigencias, estallarán una huelga nacional.

Un grupo de representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró a las instalaciones ubicadas en Abraham González en la colonia Juárez. El encuentro se prolongó hasta pasadas las 19:00 horas.

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Bloqueos de la CNTE en CDMX

Mientras sus compañeros esperan respuesta a las demandas o la implementación de un posible acuerdo, otros miembros de la Coordinadora mantenían un bloqueo en las inmediaciones de la SEGOB, así como en Bucareli, en la zona de El Caballito.

Esto ha provocado severas afectaciones al tránsito en el primer cuadro de la ciudad, así como a los usuarios del transporte público, ya que hay circuitos emergentes de la Línea 7 del Metrobús.

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¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

Los maestros de la CNTE aseguran que, si no hay acuerdos que reflejen solución real a sus demandas, llevarán a cabo su huelga nacional, la cual entraría en vigor el 1º de junio, tan solo unos días antes del arranque del Mundial 2026.

Las movilizaciones de los maestros de la CNTE comenzaron hace varias semanas. No obstante, este lunes reanudaron las marchas por las principales calles y avenidas de la CDMX. Durante su manifestación, fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo anterior desató la molestia de los maestros, quienes decidieron instalar un campamento en la avenida 5 de Mayo y luego de una asamblea, acordaron marchar nuevamente hasta que las autoridades atiendan su pliego petitorio. Por esta razón, este martes tomaron de nuevo las calles.

Entre sus peticiones que harán llegar nuevamente a las autoridades se encuentran las siguientes:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Jubilación por años de servicio

Cancelación de las Afores y del sistema de cuentas individuales

Aumento salarial al 100% directo al sueldo base

Homologación a todas las prestaciones

Reinstalación de cesados

Aumento al presupuesto público de educación y salud

EPP