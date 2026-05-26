Concluye Reunión de Maestros de la CNTE con SEGOB: ¿Habrá Huelga Nacional?

La CNTE se reunió con autoridades de la SEGOB para exigir que se atiendan sus demandas; realizan bloqueos en CDMX

CNTE se reúne con autoridades en SEGOBFoto: Especial
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