Marcha CNTE: ¿Habrá Bloqueos por Plantón de Maestros Este Miércoles en CDMX?

Los maestros de la CNTE siguen con los bloqueos y marchas en la CDMX debido a que exigen a las autoridades que atiendan sus demandas. ¿Habrá nuevas movilizaciones este miércoles 27 de mayo de 2026? Toma nota.

En el segundo día de manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las afectaciones fueron severas en las principales vialidades de la ciudad.

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Los maestros marcharon hasta las inmediaciones de El Caballito en la avenida Paseo de la Reforma y los alrededores de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para pedir a las autoridades que hagan caso a sus exigencias.

Una comisión de representantes de los docentes ingresó al edificio ubicado en la colonia Juárez, con la finalidad de establecer una mesa de diálogo con autoridades; la idea era que su pliego petitorio fuera tomado en cuenta.

En tanto, sus compañeros cerraron el paso en Paseo de la Reforma durante siete horas.

¿Habrá bloqueo de la CNTE este miércoles 27 de mayo de 2026?

Luego de una maratónica reunión entre la CNTE y SEGOB, los representantes informaron qué ocurrió durante el encuentro con autoridades.

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez, compartió que plantearon sus demandas en un documento que se compone de 79 puntos; no obstante, los resultados no fueron favorables.

“Básicamente encontramos respuestas poco favorables; por lo tanto, el emplazamiento que hicimos hoy en esta mesa es a que el día de mañana tengan la respuesta por escrito”, confirmó.

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Asimismo, refirió que no se comprometieron a firmar ninguna minuta:

“Porque es responsabilidad del Estado, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, dar las respuestas puntuales a las demandas que ya conocen”, puntualizó.

Por lo tanto, este miércoles 27 de mayo de 2026, continuarán los bloqueos y marchas de la CNTE en CDMX.

¿Dónde habrá afectaciones por la CNTE en CDMX?

Está confirmado que las movilizaciones de los maestros de la CNTE continuarán en la CDMX, por lo que el campamento ubicado en la avenida 5 de Mayo en la alcaldía Cuauhtémoc, se mantiene.

En ese sentido, este punto será uno de los afectados, pero ojo, porque es posible que de nueva cuenta se lleven a cabo plantones en otros puntos del Centro Histórico.

Si vas a transitar por este perímetro de la ciudad, es necesario que consideres rutas alternas en caso de afectaciones, principalmente al tránsito y al transporte público.

La CNTE informó que llevarán a cabo otra asamblea para determinar las acciones a seguir este miércoles 27 de mayo de 2026. En tanto, los maestros dejaron claro que el 1º de junio, buscarán llegar al Zócalo de CDMX.

EPP