Marcha CNTE: ¿Habrá Bloqueos por Plantón de Maestros Este Miércoles en CDMX?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exige a autoridades que atiendan sus demandas para evitar huelga nacional

CNTE realiza bloqueos en CDMXFoto: Cuartoscuro
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