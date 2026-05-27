La CNTE se Queda Más Días en CDMX: Segob Revela Calendario de Reuniones

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señala que continuará el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Plantón de la CNTE en avenida 5 de Mayo, CDMX.Foto: N+

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La CNTE extiende su estancia en CDMX: Segob anuncia más reuniones para abordar 39 peticiones. ¿Qué se discutirá en las mesas de diálogo?

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