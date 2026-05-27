La CNTE se Queda Más Días en CDMX: Segob Revela Calendario de Reuniones

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que continuarán las reuniones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes mantienen jornadas de protestas y un plantón en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Hoy, 27 de mayo de 2026, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Segob dio a conocer el calendario de encuentros que sostendrán las autoridades con los manifestantes.

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Calendario de reuniones

Al ser cuestionada sobre el encuentro de ayer, Rodríguez dijo que se trató de una primera reunión, por lo que hoy continuará el diálogo con los miembros de la CNTE para hablar sobre el tema de justicia, que corresponde tanto a Segob como al Gobierno estatal.

“Es la primera reunión con la Sección 22 del magisterio de Oaxaca, que son los que están ahora aquí (CDMX), y que por esta vez han acudido un número menor al que han acudido en otras ocasiones a hacer movilizaciones en la ciudad”.

Agregó que mañana jueves 28 de mayo habrá otra mesa de diálogo para abordar las peticiones en materia social que han solicitado.

Mientras que el viernes tendrán otro encuentro; “así fue el planteamiento de ayer porque son diferentes temas y servidores públicos, tanto estatales como federales, que están atendiendo”, expuso.

“Estamos en diálogo”

De tal manera, la funcionaria federal enfatizó que el diálogo continúa con la CNTE para atender los planteamientos que realizan año con año.

“Tenemos un diálogo respetuoso y atento en la mesa; hay aclaraciones, ellos hacen sus planteamientos y hay respuestas por parte del Gobierno federal y del Gobierno estatal. En resumen, continúa el diálogo”, expresó.

De acuerdo con la titular de Segob, había 79 puntos (del pliego petitorio de demandas) y los integrantes de la CNTE hicieron un resumen y quedó en 39 peticiones; “estamos checando uno por uno de los puntos. Vamos adelante con el diálogo y con las negociaciones”, abundó.

SPB