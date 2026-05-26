¿Hay Clases el 29 de Mayo 2026 o Es Feriado? Esto Dice Calendario Escolar de la SEP

¿Te preguntas si tus hijos tendrán clases el 29 de mayo? Te compartimos qué pasará en esta fecha de acuerdo con el calendario escolar de la SEP

Estudiantes de primaria en un salón de clases.Foto: Cuartoscuro
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