¿Hay Clases el 29 de Mayo 2026 o Es Feriado? Esto Dice Calendario Escolar de la SEP

¿Te hace falta un descanso? Estudiantes y padres de familia se preguntan si este viernes 29 de mayo de 2026 habrá clases o si se trata de un día feriado oficial, por ello, en N+ te aclaramos qué dice el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Recuerda que ya casi se acercan las protestas a gran escala de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y en N+ te contamos todos los detalles en ¿Cuándo Empieza el Paro Nacional de la CNTE? Este Día Inicia Manifestación de Maestros en México.

Por lo anterior y las discusiones previas sobre el calendario escolar, pueden surgir dudas sobre las clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el país.

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¿Hay clases el 29 de mayo?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, las clases se suspenderán para alumnos de educación básica en todo México.

La medida aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes disfrutarán de un fin de semana largo y retomarán actividades hasta el lunes 1 de junio de 2026.

La suspensión de clases no corresponde a un día festivo oficial. La razón es la realización de la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad que se lleva a cabo el último viernes de cada mes en escuelas públicas de educación básica.

Durante estas sesiones, docentes y directivos realizan evaluaciones, planeación académica y revisan estrategias educativas, por lo que las y los estudiantes no acuden a las aulas.

Aunque no hay clases para alumnos, el personal docente sí debe presentarse en los planteles educativos para participar en las actividades programadas por la SEP.

Considera que el 29 de mayo no está considerado como día feriado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, en esa fecha se conmemoran distintos acontecimientos históricos y sociales.

Entre ellos destaca el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, establecido para reconocer la labor de quienes participan en misiones de paz alrededor del mundo.

FBPT