¿Dónde No Hay Clases Hoy en México? Suspenden Actividades en Estas Escuelas

En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) empezaron un paro indefinido de labores e instalaron un plantón en el centro histórico de la capital del estado.

Por el paro magisterial, más de 850 mil estudiantes se quedarán sin clases hasta nuevo aviso:

Se trata de poco más de 12 mil escuelas permanecerán cerradas en los 570 municipios del estado de Oaxaca.

Es el inicio de una movilización nacional, convocada por la Coordinadora para derogar la ley del ISSSTE que aseguran afecta sus derechos laborales, especialmente los de la jubilación.

“Como lo hemos mencionado, es un paro indefinido que inicia como sección 22 en escuelas de educación básica, media superior y superior”.

Cabe recordar que la movilización magisterial inició ayer con una marcha que partió del monumento a Benito Juárez, en la zona oriente de la ciudad y avanzó 7 kilómetros hasta el zócalo de Oaxaca.

Al llegar, los manifestantes tomaron el primer cuadro de la ciudad y al menos ocho calles cercanas e instalaron lonas, carpas y casas de campaña.

Clases virtuales en Colima

En Colima, luego de los hechos de violencia registrados ayer en algunos puntos de Tecomán, las autoridades determinaron suspender las clases presenciales y optaron por clases virtuales en dicho municipio, así como en Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán.

Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual en este municipio, así como en… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) May 26, 2026

Cabe recordar que ayer, hombres armados y elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Colima, se enfrentaron a balazos en la localidad de Caleras, municipio de Tecomán, cuando los policías realizaban actividades de investigación en la zona y fueron agredidos a disparos por los ocupantes de un vehículo.

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, durante el enfrentamiento dos presuntos delincuentes fueron abatidos y dos elementos de la Fiscalía General del Estado resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad.

Tras el enfrentamiento se implementó un operativo por parte de las instituciones federales y estatales de seguridad y procuración de justicia y fueron capturados los agresores; lo que generó reacciones por parte de los delincuentes.

Usuarios de la autopista Colima-Manzanillo, denunciaron que robaron vehículos, tráileres y camiones de transporte público, para incendiarlos y causar bloqueos a la circulación en varios puntos y usaron poncha llantas, mismos que fueron retirados por conductores.

Uno de los tráileres robados e incendiados, quedó sobre las vías del tren en la población de Caleras, y momentos después fue impactado por el tren.

Más tarde, los bloqueos con vehículos incendiados se extendieron en caminos rurales de las localidades Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, cerca del Estado de Michoacán, y en las poblaciones de Cofradía de Juárez y Rincón de López, municipio de Armería, por lo que autoridades, a través de un comunicado exhortaron a la población a mantenerse resguardados en sus hogares.

Aún no se informa cuántos vehículos fueron siniestrados, sin embargo, los incendios fueron controlados por cuerpos de Bomberos y Protección Civil.

Autoridades informaron qué durante los operativos, fue detenido un ciudadano estadounidense con una orden de aprehensión vigente por homicidio en Estados Unidos de América y qué se logró el aseguramiento de un vehículo blindado de manufactura artesanal, así como también diversas armas largas, armas cortas, granadas y droga.

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