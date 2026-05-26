En Chilapa, Guerrero, Familiares de 'Los Ardillos' Ocupan Cargos Públicos

La alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo, es cuñada de Celso Ortega, líder de ‘Los Ardillos’, aunque no es el único político que tiene vínculos familiares con integrantes de este grupo criminal

La alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, es cuñada de Celso Ortega Jiménez, líder de ‘Los Ardillos’Foto: N+

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Familiares de 'Los Ardillos' ocupan cargos en Chilapa. Alcaldesa y otros funcionarios tienen vínculos con el grupo criminal.

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