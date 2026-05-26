En Chilapa, Guerrero, Familiares de 'Los Ardillos' Ocupan Cargos Públicos

En Guerrero, este fin de semana unos dos mil habitantes desplazados del municipio de Chilapa exigieron la desarticulación del grupo criminal ‘Los Ardillos’, que lleva semanas asediando sus poblados, así como la salida de fuerzas de seguridad y la instalación de bases de operaciones mixtas en las localidades afectadas.

Por su parte nueve presidentes municipales de la región centro y montaña anunciaron su retiro de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, al acusar falta de respuestas por parte de las autoridades.

En el comunicado, los presidentes municipales respaldaron a la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, frente a la crisis de seguridad derivada de la operación de ‘Los Ardillos’, dirigidos por Celso Ortega Jiménez, quien es cuñado de la alcaldesa, aunque no es el único familiar de ‘Los Ardillos’ con un cargo público en el municipio.

Antes del espectáculo ofrecido por el Día del Niño en Chilapa, Guerrero, a finales de abril pasado, funcionarios del ayuntamiento encabezaron una reunión en la plaza principal, la presidió Mercedes Carballo Chino, alcaldesa electa desde 2024 por la coalición PRI-PAN-PRD, junto con su hermana, Celsa Carballo Chino, directora del DIF municipal.

Además de ser hermanas, ambas están relacionadas con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal ‘Los Ardillos’, asentado en buena parte del estado de Guerrero y que dirige junto con sus otros hermanos.

Celsa Carballo Chino es esposa de Celso Ortega Jiménez, quien a su vez es cuñado de la presidenta municipal de Chilapa.

Al respecto, Jesús Plácido, dirigente de CIPOG-EZ, indicó:

“Antes no era así, era de poner un candidato, sea del PRD o del PRI o de Morena o cualquier color, pero hoy ya no, hoy son puestos por crimen organizado”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares de Integrantes de "Los Ardillos" Ocupan Cargos Públicos en el Municipio de Chilapa

Hay otros familiares de Celso Ortega que también son funcionarios. En la nómina del municipio aparece el nombre de Irvin Said Ortega Carballo, quien es secretario particular de la presidenta municipal, es hijo de Celso Ortega y de Celsa Carballo y además es sobrino de la presidenta municipal Mercedes Carballo.

“Pues ahí manda el hijo de Celso Ortega. Ahí manda Celso Ortega, pues. ‘Los Ardillos’ mandan ahí. Controlan los tránsitos, los policías municipales, los ministeriales. Pues sí, la gente en el mero municipio ha habido mucha extorsión”, señaló Plácido.

En su declaración patrimonial, Celsa Carballo omitió el vínculo con el líder criminal, al no dar información sobre su parentesco con Celso Ortega.

Un habitante de la región Montaña Baja de Guerrero, en anonimato aseguró:

“Si bien los grupos habían representado antes de hace 12 años, una presión sobre los municipios, jamás habían intervenido tanto en las decisiones internas de un municipio, los candidatos terminan siendo simplemente títeres”

Desde hace por lo menos 10 años, el grupo criminal ‘Los Ardillos’ se apoderó de Chilapa. Los habitantes conocen la dinámica criminal que se genera en el municipio a raíz de ello.

"La elevación de las multas por ejemplo, las cuestiones de tránsito, entonces obviamente entra mucho dinero a las arcas del municipio que esto al final termina en manos pues del crimen organizado", explicó en anonimato un habitante de la región.

El 6 de mayo pasado ‘Los Ardillos’ iniciaron una incursión armada en 3 comunidades de Chilapa. Lograron que la comunidad de Tula quedara como un pueblo fantasma e incendiado, esto, aseguran, solo se explica por el respaldo municipal que tiene este grupo criminal.

“Es un ejemplo de narcogobierno porque ahí vemos cómo ellos mantienen control de los de los funcionarios, de los funcionarios un vínculo con los crimen organizado”, precisó Jesús Plácido, dirigente de CIPOG-EZ.