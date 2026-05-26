Suspenden Clases Presenciales Por Bloqueos de Criminales en 4 Municipios de Colima

Luego de los narcobloqueos en Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno determinó la suspensión de clases presenciales en cuatro municipios para este martes 26 de mayo, pues afirmó que el operativo contra criminales continuaba en la entidad.

La mandataria estatal dijo que se implementarán las clases vía remota en Tecomán, donde se desató la ola violenta que se prolongó por varias horas, incluyendo enfrentamientos y obstrucciones viales con vehículos incendiados.

Sin embargo, apuntó que las zonas aledañas igual deberán ceñirse a la medida. Se trata de los municipios de Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán.

"Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana (hoy martes 26 de mayo) las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual en este municipio, así como en Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán", señaló sin referirse a la violencia.

La morenista comunicó su decisión poco antes de las 23:00 horas. Apuntó que las autoridades educativas transmitieron la información a las localidades.

"Siempre tomaremos decisiones responsables y las informaremos con transparencia al pueblo de Colima", agregó.

¿Qué pasó en Tecomán?

Desde la tarde se reportaron balaceras en la comunidad de Caleras, Tecomán, donde agentes de la Fiscalía de Colima fueron atacados mientras realizaban labores de investigación.

Eso llevó a la movilización de la Marina y la policía. Enseguida se desataron varios narcobloqueos.

Como resultado de los enfrentamientos, dos elementos ministeriales fueron heridos. Uno de ellos se encuentra grave.

Además, dos presuntos delincuentes fueron abatidos.

Asimismo, se aseguraron armas largas y cortas, granadas, droga y un vehículo con blindaje artesanal.

Incluso, fue detenido un ciudadano estadounidense que cuenta con una orden de arresto por asesinato en el país vecino del norte.

Hasta la noche del lunes se reportó que continuaban los narcobloqueos en Tecomán y Armería.

ASJ