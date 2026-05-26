Suspenden Clases Presenciales Por Bloqueos de Criminales en 4 Municipios de Colima

La gobernadora Indira Vizcaíno dijo que se implementarán clases virtuales por los narcobloqueos que complican el tránsito en 4 demarcaciones de la entidad, donde autoridades mantienen un operativo

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Suspenden Clases Presenciales en 4 Municipios por Bloqueos y Quema de Autos en Colima

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La violencia en Colima lleva a la suspensión de clases presenciales en 4 municipios. Gobernadora Vizcaíno opta por modalidad virtual para garantizar seguridad. Detalles aquí.

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