SEP Suspende Clases: ¿Quiénes Descansan el Viernes 29 de Mayo? Confirman Puente de 3 Días

Hay suspensión de clases el viernes 29 de mayo 2026 y varios alumnos van a gozar de tres días de inactividad en las escuelas de México

SEP suspende clases qué alumnos descansan el viernes 29 de mayo 2026Alumnos de la SEP van a tener 3 días de descanso en mayo 2026: Foto: Cuartoscuro

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