SEP Suspende Clases: ¿Quiénes Descansan el Viernes 29 de Mayo? Confirman Puente de 3 Días

Estamos en fin de mes y aunque ya se confirmó que la SEP suspende escuelas, aún hay gente que tiene dudas de si el viernes 29 de mayo 2026 hay clases en México, por eso en N+ te decimos qué alumnos descansan para gozar de un puente de tres días de descanso.

La duda si hay clases el viernes 26 de mayo quedó resulta gracias al calendario escolar 2025-2026 de la SEP. Además, también se confirmó que habrá clases a distancia durante el Mundial en varios días de junio, aunque varios estados anunciaron un adelanto en el fin del ciclo escolar por el calor y el máximo torneo de selecciones.

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¿El viernes 29 de mayo hay clases?

Para disipar cualquier duda, no hay clases el 29 de mayo para la mayoría de escuelas que están incorporadas a la SEP en México. El motivo por el que se cancelan las actividades escolares es porque se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE) de fin de mes.

El CTE de mayo 2026 va a servir para que personal docente y directivo se reúnan para tomar decisiones pedagógicas. En dicha sesión se eligen temas de reflexión como planeación didáctica, evaluación formativa o estrategias contra el rezago escolar y así atender las principales necesidades de los alumnos.

SEP suspende clases: ¿Qué alumnos descansan el viernes 29 de mayo 2026?

Los alumnos que van a gozar de un puente de tres días de descanso por la suspensión de clases SEP son todos los que realicen sus estudios en alguna escuela pública de nivel preescolar, primaria o secundaria de México.

En cuanto a escuelas privadas, la mayoría de instituciones particulares también va a suspender actividades este viernes, pero dependerá de cada institución si decide cancelar o no las clases este 29 de mayo.

Ahora que ya está confirmado que el viernes 29 de mayo 2026 no hay clases en la gran mayoría de escuelas de la SEP en México, dicha fecha se juntará con el fin de semana. Eso quiere decir que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria van a gozar de tres días de descanso. Retomarán actividades escolares hasta el lunes 1 de junio en horario habitual.

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