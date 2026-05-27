Secundaria Técnica 56 en Reynosa Suspende Clases tras Amenaza de Tiroteo; Activan Protocolos

Por segunda ocasión se presentó un mensaje sobre una amenaza de tiroteo escrito durante el turno vespertino en el sanitario de varones de la secundaria técnica 56 de la ciudad de Reynosa. Como en la ocasión anterior, se activaron los protocolos necesarios para salvaguardar la integridad física de la comunidad de estudiantes y personal de la institución.

Directivos de Secundaria en Reynosa Hacen un Llamado a Padres de Familia

Directivos del plantel escolar dieron a conocer que este tipo de situaciones son notificadas a las autoridades competentes; sin embargo, hacen un llamado a padres y madres de familia a platicar con sus hijos con la finalidad de generar conciencia sobre el daño emocional que esto origina en su entorno

Será el jueves 28 de mayo de 2026 cuando las actividades académicas se reanuden de manera normal.