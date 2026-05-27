Secundaria Técnica 56 en Reynosa Suspende Clases tras Amenaza de Tiroteo; Activan Protocolos

Por segunda ocasión, fue localizado un mensaje relacionado con una amenaza de tiroteo en la Secundaria Técnica 56 de Reynosa

Secundaria Técnica 56 en Reynosa Suspende Clases tras Amenaza de TiroteoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Por segunda vez, Secundaria Técnica 56 en Reynosa enfrenta amenaza de tiroteo. Se activan protocolos de seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+