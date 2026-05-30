¿Cuándo Volverá a Bloquear la CNTE en CDMX? Reunión en Segob Termina Sin Acuerdos

Después de casi 8 horas de reunión entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), esta terminó sin acuerdos.

La CNTE señaló que no tienen grandes avances de su pliego petitorio que consta de 79 puntos, aunque un punto importante que se logró es la reparación del daño para las 15 víctimas y 20 vehículos dañados resultado de la balacera en Mitla, Oaxaca, ocurrida esta semana durante un bloqueo de maestros.

Junto con el gobernador de #Oaxaca, @salomonj; el titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, y el director del @ISSSTE_mx, @martibatres, nos reunimos nuevamente con integrantes de la Sección XXII de la #CNTE para continuar el diálogo de la mesa tripartita, en la búsqueda de acuerdos… pic.twitter.com/zL28h3hLu9 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 29, 2026

A la salida de la reunión, Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, condenó la agresión en Mitla, exigió castigo para los responsables, incluido el alcalde, acusó que no es suficiente la licencia.

¿Marcharán mañana los maestros de la CNTE en CDMX?

Para este fin de semana no se tiene previsto marcha y bloqueos en CDMX, hasta el momento. Mientras en Oaxaca se realizará una asamblea.

Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, señaló que las movilizaciones seguirán en la CDMX, las cuales se reactivarán en distintas vialidades importantes a partir del próximo lunes 1 de junio.

Las movilizaciones de la CNTE en la capital del país iniciaron el lunes 25 de mayo, cuando intentaron ingresar al Zócalo, pero fueron encapsulados por policías. A lo largo de la semana bloquearon puntos importantes de la CMDX durante horas como Avenida Reforma, Circuito Interior. Lo mismo sucedió en Oaxaca, donde durante horas bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de Oaxaca.