¿Cuándo Volverá a Bloquear la CNTE en CDMX? Reunión en Segob Termina Sin Acuerdos

El encuentro entre el Gobierno y maestros de la CNTE duró casi 8 horas, maestros advierten más movilizaciones en la Ciudad

Reunión CNTE con Gobierno termina sin acuerdosN+

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Tras una reunión de 8 horas, CNTE y Gobierno no logran acuerdos. Las movilizaciones en CDMX se reanudarán el 1 de junio. Conoce los puntos clave del conflicto y lo que sigue.

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