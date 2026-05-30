¿Se Cayó App de Santander México Hoy? Usuarios Reportan Fallas en Servicio

Cerca de las 18:30 horas se alcanzó un pico de más de 2,000 informes de fallas en plena quincena

Sucursal del banco Santander. Foto: ReutersSucursal del banco Santander. Foto: Reuters

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