¿Se Cayó App de Santander México Hoy? Usuarios Reportan Fallas en Servicio

Usuarios de Santander México reportaron la tarde de este viernes 29 de mayo de 2026 la caída de la aplicación móvil del banco, lo que les impedía realizar operaciones como pagos y transferencias.

Las fallas en la app de Santander se suman a las reportadas este día por usuarios de Banamex en plena quincena.

¿Qué pasó con la app de Santander México?

De acuerdo con el portal Downdetector, cerca de las 18:30 horas se alcanzó un pico de más de 2,000 informes de fallas.

El 80% de los informes eran por fallas al momento de iniciar sesión en la aplicación móvil de la institución financiera.

Según el mapa de problemas reportados, la mayoría provenían de los principales centros urbanos del país, destacando Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Toluca, León, Mérida y Tijuana.

¿Qué dijo el banco sobre las fallas?

En una breve tarjeta informativa, el banco informó que su aplicación y banca en línea están presentando una intermitencia que ya estamos atendiendo.

"Ofrecemos una disculpa por este inconveniente y estaremos informando", añadió la insitución financiera.

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