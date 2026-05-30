Privan de la Libertad a Exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Zacatecas

Exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Zacatecas es Privado de la Libertad

Patrulla de la Fiscalía de ZacatecasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Urgente: El exdirector de la Policía de Investigación de Zacatecas fue secuestrado en Av. San Marcos. Sin exigencias económicas, la búsqueda sigue. ¿Qué se sabe hasta ahora?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+