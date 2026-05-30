Privan de la Libertad a Exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Zacatecas

El exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Zacatecas, Gustavo Domínguez, fue privado de la libertad, y presuntamente los hechos ocurrieron sobre la Av. San Marcos, en la capital zacatecana.

La Fiscalía de Zacatecas informó que como parte de las primeras indagatorias, autoridades lograron identificar un vehículo que supuestamente está relacionado con el caso, el cual ya está siendo canalizado mediante labores de inteligencia y seguimiento operativo.

Hasta ahora no existe ninguna exigencia económica relacionada con el hecho.

¿Qué se sabe del exdirector privado de la libertad?

La víctima había dejado de laborar en la institución hace un año y ocho meses, sin embargo, se mantienen acciones coordinadas de investigación y operativos especializados para su localización.

El caso ya es atendido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, en coordinación con otras corporaciones de seguridad.