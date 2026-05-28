Asesinan a una Familia en Fresnillo, Zacatecas, Tras Supuesto Robo

Tres integrantes de una familia, fueron localizados sin vida al interior de una casa en pleno centro de Fresnillo, en Zacatecas. La primera línea de investigación apunta a un presunto robo.

Fue alrededor de las 7:53 de la mañana de este jueves, cuando a través del 911, autoridades recibieron el reporte de tres personas inconscientes dentro de un inmueble ubicado en la calle Duranguito.

Al arribar, los servicios de emergencia confirmaron el hallazgo de las tres víctimas: una mujer de 70 años, un hombre de 69 y un joven de apenas 20 años de edad.

¿Qué se sabe del multihomicidio?

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer habría sido privada de la vida por estrangulamiento, mientras que los dos hombres presentaban lesiones provocadas por arma punzocortante.

El lugar fue acordonado por elementos de seguridad, mientras personal de Servicios Periciales y Policía de Investigación realizó el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la principal línea de investigación es por el delito de robo; sin embargo, serán los avances periciales y las indagatorias las que determinen cómo ocurrieron los hechos que se presume pasaron en el transcurso de la noche del miércoles o madrugada de este jueves. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas relacionadas con este triple homicidio.





