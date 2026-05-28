Asesinan a una Familia en Fresnillo, Zacatecas, Tras Supuesto Robo

Entre las víctimas, hay un joven de 20 años, quien presentaba heridas producidas con arma punzocortante

Escena del crimenFoto: N+

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Tragedia en Fresnillo: tres miembros de una familia, entre ellos un joven de 20 años, fueron asesinados. Las autoridades investigan un posible robo como móvil.

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