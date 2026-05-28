Senado Aprueba Licencia a Enrique Inzunza por 22 Horas; Omar López Será su Suplente

El Senado aprobó la licencia a Enrique Inzunza para separarse del cargo temporalmente los días 28 y 29 de mayo hasta las 15:00 horas

Enrique Inzunza, senador de MorenaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Enrique Inzunza, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, solicita licencia al Senado. Omar López Campos lo sustituye.

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