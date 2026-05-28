Senado Aprueba Licencia a Enrique Inzunza por 22 Horas; Omar López Será su Suplente

El Senado aprobó la licencia a Enrique Inzunza Cázarez para separarse del cargo temporalmente los días 28 y 29 de mayo hasta las 15:00 horas. Esto a casi un mes de que la Fiscalía de Nueva York lo señaló por presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

En contexto: El 29 de abril de 2026, Enrique Inzunza, Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa, y otros ocho funcionarios mexicanos, fueron señalados, en Estados Unidos, por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Esta semana, Inzunza Cázarez se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), en Culiacán, Sinaloa, en el marco de la investigación por este caso.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) negó que exista ficha roja de Interpol para la búsqueda de Rubén Rocha Moya.

Enrique Inzunza se presenta hoy en el Senado

Este jueves, el senador Inzunza Cázarez reveló que se presentó al Senado desde ayer, “en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso”.

“En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”, afirmó.

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¿Quién suplirá a Enrique Inzunza?

Inzunza Cázarez también dio a conocer que en las sesiones de hoy y mañana lo sustituirá Omar López Campos, senador suplente.

Agregó que seguirá “las reuniones de comisiones y la del Pleno”, en apoyo a Morena, su grupo parlamentario, “con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”.

Apuntó que “nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México”.