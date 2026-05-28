¿Por Qué Sheinbaum Habla de Soberanía Nacional por Casos de Gobernadores de Chihuahua y Sinaloa?

Esto dijo hoy la presidenta Claudia Sheinabum sobre la soberanía nacional y los casos de Maru Campos y Rubén Rocha Moya

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en la FGRFoto: Cuartoscuro

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¿Por qué Sheinbaum resalta la soberanía nacional en los casos de Campos y Rocha? Esto dijo en la conferencia mañanera de hoy.

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