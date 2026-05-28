¿Por Qué Sheinbaum Habla de Soberanía Nacional por Casos de Gobernadores de Chihuahua y Sinaloa?

La soberanía de México es un tema constante de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y hoy no fue la excepción; aquí te informamos qué dijo este jueves la mandataria sobre los casos de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En la conferencia mañanera de hoy, 28 de mayo de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo retomó los casos de Maru Campos y Rubén Rocha Moya, quienes se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por dos casos:

Maru Campos: Operativo para el desmantelamiento de un supuesto narcolaboratorio, con participación de cuatro agentes de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en abril de 2026.

Por este caso, dos elementos de la CIA murieron y los otros dos ya salieron de México.

Rubén Rocha Moya: Señalamientos por parte de la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos, que presuntamente vinculan al ahora gobernador con licencia, y a otros nueve funcionarios, con el Cártel de Sinaloa.

Caso Maru Campos

“Es importante por la soberanía nacional, por el cuidado de nuestras leyes, que se conozca por qué había dos personas extranjeras en este operativo”, afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo por el caso de Maru Campos, que ya es investigado por la Fiscalía General de la República, por la participación de agentes extranjeros.

La FGR tendrá que determinar si existe algún delito y deberá emitir el resultado de la investigación, mencionó la presidenta, quien descartó que este caso represente un "conflicto permanente con Estados Unidos".

La mandataria subrayó que “es muy importante que todas y todos los mexicanos -no solo es un asunto de la presidenta- tengamos muy claro lo que significa la soberanía, porque si se permite violar la ley a algún extranjero, por qué no vuelve a violarla de otra manera, y otra manera, y de otra manera. O sea, hay que poner los límites siempre y por eso hay una investigación por parte de la Fiscalía” General de la República.

Negó que se trate de un asunto político contra la gobernadora Maru Campos y argumento que “debe haber una explicación”.

Caso Rubén Rocha Moya

Por el caso de Rubén Rocha Moya, la presidenta Sheinbaum dijo que también es un tema de soberanía y que la “Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones” y “le corresponderá definir si hay responsabilidades o no y qué tipo de responsabilidades”.

“Todas y todos los mexicanos tenemos que tener mucha claridad de hasta donde se establece la relación con un gobierno extranjero".

Agrego que los mexicanos deben “tener muy claro la colaboración, la coordinación, pero con límites que tienen que ver con que no haya injerencia, porque tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes, porque puede haber sectores que en realidad quieran esto para influir en las elecciones de Estados Unidos, en noviembre, o para influir en las elecciones de México", en 2027.

“Todos los mexicanos deberíamos de garantizar la soberanía, de garantizar el no injerencismo; sí la colaboración, sí el apoyo, sí la ayuda, pero tenemos que tener muy claro hasta dónde, porque a nosotros, y al pueblo de México, le corresponde defender la Independencia de México”, recalcó.

En los ambos casos, “tiene que haber un asunto de soberanía, de quién decide nuestro país, cómo se decide y garantizar que en México decidamos los mexicanos”, sin cubrir delitos, con base en pruebas, dijo la mandataria.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy