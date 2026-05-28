¿Por Qué Hay Marcha de Vendedores de Billetes de Lotería? Motivo de Bloqueos en CDMX

Aquí te decimos por qué protestan los vendedores de billetes de Lotería Nacional hoy, en CDMX

Lotería NacionalFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención CDMX: Manifestación de vendedores de Lotería Nacional afecta vialidades. Conoce las razones detrás de la protesta de hoy.

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