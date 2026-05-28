¿Por Qué Hay Marcha de Vendedores de Billetes de Lotería? Motivo de Bloqueos en CDMX

Hoy, miles de vendedores de billetes de la Lotería Nacional salieron a marchar a las calles de la Ciudad de México; en N+, te decimos cuál es el motivo de la protesta y los bloqueos de este jueves, 28 de mayo de 2026, en CDMX.

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Marcha de boleteros de Lotería Nacional

Toma tus precauciones y evita el tráfico en la zona de la manifestación de hoy, en la que se registró la participación de miles de boleteros de la Lotería Nacional.

Los vendedores se concentraron, a partir de las 11:00 horas, en el edificio de la Lotería Nacional, en Paseo de la Reforma, para marchar hacia Palacio Nacional, en el Zócalo de CDMX, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la agenda de movilizaciones de hoy.

De acuerdo con la SSC, se prevé afectación vial en la zona del edificio de la Lotería Nacional por la llegada de autobuses con manifestantes y bloqueos durante el desarrollo de la movilización.

¿Por qué protestan los boleteros de la Lotería Nacional?

El avance de la tecnología beneficia a muchos sectores y a su vez, afecta a otros, tal es el caso de los vendedores de los billetes de la Lotería Nacional, por lo que hoy se van a marchar en calles de la Ciudad de México.

A continuación, te compartimos los puntos básicos de la manifestación de hoy:

Solución al desabasto de billetes impresos, situación que ha ocasionado una crisis que afecta a los vendedores tradicionales que dependen de su venta.

Denunciar que sus ganancias han disminuido debido a los cambios operativos y a la baja venta de boletos físicos por la implementación y el fomento de los juegos electrónicos.

En N+, te seguiremos informando sobre el desarrollo de las manifestaciones de hoy, en CDMX.