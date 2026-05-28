Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos Este 28 de Mayo 2026
Te decimos la magnitud y epicentro de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 28 de mayo de 2026
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Te decimos la magnitud y epicentro de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 28 de mayo de 2026
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Este jueves, 28 de mayo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:
00:10 horas: Sismo de magnitud 4.1 a 23 km al noreste de Huajuapan de León, Oaxaca, a 59 km de profundidad.
10:18 horas: Sismo de magnitud 4.7 al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 10 km de profundidad.
10:18 horas: Sismo de magnitud 4.7 al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 10 km de profundidad.
Con información de N+.
Rar
SISMO Magnitud 4.1 Loc 23 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX 28/05/26 00:10:59 Lat 17.94 Lon -97.61 Pf 59 km pic.twitter.com/ABLO1ay52O— Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 28, 2026
Preliminar: SISMO Magnitud 4.7 Loc 357 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 28/05/26 10:18:13 Lat 19.72 Lon -109.29 Pf 10 km pic.twitter.com/EKkmp3ezpF— Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 28, 2026
SISMO Magnitud 4.7 Loc 412 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 28/05/26 10:18:14 Lat 19.07 Lon -108.81 Pf 10 km pic.twitter.com/xKm5oA0t9u— Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 28, 2026