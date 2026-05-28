Abren Expediente contra Empresa de EUA por Presunto Tráfico de Combustible y Lavado de Dinero

Se trata de la comercializadora Ikon Midstream, que formaría parte de una red de contrabando de combustible ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Marinos aseguran un buque con combustible de contrabandoLa FGR señala a la empresa Ikon Midstream por presunto contrabando de combustible. Foto: N+

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FGR abre expediente contra Ikon Midstream por contrabando de combustible con el CJNG. ¿Qué papel juega 'El señor de los buques' en este esquema criminal? Infórmate aquí.

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