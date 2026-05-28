Abren Expediente contra Empresa de EUA por Presunto Tráfico de Combustible y Lavado de Dinero

La FGR, a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de Hidrocarburos, inició un expediente penal contra la comercializadora estadounidense Ikon Midstream, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El expediente señala que desde 2024, esta empresa vendió millones de litros de combustible a empresas mexicanas presuntamente ligadas con el CJNG, usando buques tanque.

En abril y mayo del 2025, N+ documentó que las empresas manipularon documentos para introducir diésel y gasolina como “aditivo para aceites y lubricantes a granel y desechos de destilados de petróleo”, a fin de no pagar impuestos.

N+ presentó los documentos que entregó Ikon Midstream a la empresa Intanza para introducir 11 millones de litros de combustible en el buque Torm Agnes por los puertos de Ensenada, Baja California, y Guaymas, Sonora.

El pasado 15 de abril, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés), del Servicio Federal de Impuestos (IRS, en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, catearon las oficinas de Ikon Midstream, en Houston, Texas, propiedad de Rhett Kenagy. Los agentes federales estadounidenses se llevaron computadoras, equipos electrónicos y documentación.

Ikon Midstream comparte la misma dirección legal y social con la comercializadora de combustible Hevi logistics - Hevi Transport en un edificio comercial en Houston. Ambas están siendo investigadas en Estados Unidos y México por su participación en el tráfico de combustible y lavado de dinero.

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Esquema criminal

En su página, Ikon Midstream anunciaba una terminal de venta de combustible en Nogales, Sonora. El lugar es un terreno con viejos tanques de almacenamiento y motobombas para cargar pipas, sin permiso de las autoridades mexicanas.

En este esquema criminal, que operaba desde 2021, participaron el mexicoestadounidense Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, El señor de los buques, y docenas de agentes navales, entre ellos, los hermanos Farías Laguna, actualmente detenidos, así como distintos mandos de la Marina y funcionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional de México (Asipona).

En septiembre del año pasado, autoridades mexicanas detuvieron a representantes legales de las empresas: Mefra Fletes y Autolíneas Roca, de Roberto Blanco Cantú, así como a marinos y funcionarios vinculados con el tráfico de combustible por las aduanas marítimas de Ensenada, Baja California; Guaymas, Sonora; Tampico y Altamira, Tamaulipas.

El 17 de mayo, el Poder Judicial de la Federación emitió 10 nuevas órdenes de aprehensión en contra de la red de contrabando de El señor de los buques después que la FGR corrigiera errores en el expediente.

Las órdenes de aprehensión son contra Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú; José Isabel Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, así como agentes aduanales y socios de las empresas Mefra Fletes, Intanza y Azteca Cone por los delitos de delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Con información de En Punto

ICM