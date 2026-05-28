Fiscalía Confirma Presencia de Sicarios Colombianos al Servicio del CJNG en Michoacán

Las autoridades indicaron que los delincuentes colombianos que trabajan para el CJNG tienen amplia experiencia táctica

Delincuentes colombianos operan en MichoacánFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+