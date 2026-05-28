Fiscalía Confirma Presencia de Sicarios Colombianos al Servicio del CJNG en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán confirmó la presencia de delincuentes colombianos al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad; así operan los generadores de violencia.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, se trata de un grupo de personas extranjeras que operan en varias regiones.

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“Sí hay un grupo de sudamericanos que operan ahí en la zona, particularmente colombianos, es un grupo grande”, dijo en conferencia.

Asimismo, indicó que han estado colaborando con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Civil, con la finalidad de realizar algunos operativos.

“Es un grupo que se integra con estas personas (colombianos) que pertenecen al grupo (criminal) de Jalisco”, confirmó.

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¿Cómo operan los delincuentes colombianos en Michoacán?

Según las autoridades, estas personas operan en la zona de la Meseta Purépecha, donde han identificado a al menos 60 personas de origen colombiano colaborando para el CJNG.

Los extranjeros se movilizan en convoyes integrados por varias camionetas para llevar a cabo operativos armados. Además, mantienen enfrentamientos con otros grupos criminales con los que tienen disputas. Tal es el caso del Cártel de Los Reyes y Los Caballeros Templarios.

Las investigaciones refieren que los colombianos, con amplia experiencia táctica, que trabajan para el CJNG operan principalmente en:

Zamora

Jacona

Tangamandapio

Tangancícuaro

Chilchota

Charapan

Paracho

Cherán

Nahuatzen

Los Reyes

EPP