Trasladan a Isaí 'N', Sobrino de “El Chapo” Guzmán, al Penal del Altiplano en Edomex

El sobrino de "El Chapo" Guzmán fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano en Edomex; así lo detuvieron

Isaí "N" Sobrino de "El Chapo" GuzmánFoto: Cuartoscuro | Archivo
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