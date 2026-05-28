Trasladan a Isaí 'N', Sobrino de “El Chapo” Guzmán, al Penal del Altiplano en Edomex

Isaí “N”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue trasladado al penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, luego de ser detenido en Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto conocido como “El Chinacate”, señalado como uno de los coordinadores logísticos de la facción criminal "Los Chapitos", fue custodiado por autoridades federales hasta el penal.

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Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el detenido ingresó esta tarde al Centro de Readaptación localizado en Almoloya de Juárez, donde continuará su proceso jurídico.

Es importante destacar que el sobrino de “El Chapo” Guzmán, cuenta con una orden de extradición por parte de autoridades de Estados Unidos, lo anterior, porque es señalado de participar en delitos como delincuencia organizada y contra la salud.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Sobrino de "El Chapo" Guzmán en Sonora: Se Encargaba de la Producción de Droga

¿Cómo detuvieron al sobrino de “El Chapo” Guzmán?

La detención de Isaí “N”, sobrino de “El Chapo” Guzmán, fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch este 26 de mayo de 2026.

Durante un operativo en conjunto, el sospechoso fue aprehendido en un inmueble de la colonia Casa Blanca en Nogales, Sonora, una zona fronteriza con Estados Unidos.

Además de ser sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán, es hermano de Enoc "N", alias "El Vocho".

Su participación en la organización criminal era muy importante, ya que lo señalan como un operador estratégico y coordinador logístico de la facción de "Los Chapitos".

Entonces, era el encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas dirigidas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

EPP