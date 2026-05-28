Pleito Vial Deja Un Muerto en Avenida Oceanía en CDMX, ¿Qué Pasó?

Un pleito vial terminó en tragedia en la avenida Oceanía, luego de que un hombre perdiera la vida en el conflicto; esto ocurrió

Muerto en pleito vial en avenida OceaníaFoto: N+

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Caos en avenida Oceanía: pleito vial termina en tragedia con un muerto. El conductor de un camión se fugó tras atropellar a dos personas. Descubre más sobre este caso.

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