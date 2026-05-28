Pleito Vial Deja Un Muerto en Avenida Oceanía en CDMX, ¿Qué Pasó?

Un pleito vial terminó con una persona sin vida en la avenida Oceanía, alcaldía Venustiano Carranza; servicios de emergencia laboran en la zona.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Moctezuma, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encontraron al hombre con severas lesiones.

Noticia relacionada: Hallan Muerto a Adulto Mayor al Interior de Una Cisterna en CDMX

En el lugar permanecía un hombre con graves lesiones, por lo que de inmediato pidieron ayuda a paramédicos. Sin embargo, al llegar solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones, así como con el levantamiento del cuerpo a cargo de personal de servicios periciales de la Fiscalía de CDMX.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Altercado Vial en Avenida Oceanía Deja un Muerto y Caos Vial en la Zona; ¿Qué Pasó?

¿Qué pasó en avenida Oceanía hoy?

De acuerdo con los testigos, los hechos ocurrieron por un pleito vial en avenida Oceanía casi al cruce con Norte 25, en la colonia Moctezuma, cuando los ocupantes de una camioneta blanca tuvieron un problema con una unidad de carga.

El pleito subió de tono, entonces, los ocupantes de la camioneta blanca descendieron para confrontar al operador de la unidad de carga. Sin embargo, el conductor aceleró y arrolló a las dos personas, pero una de ellas, de 27 años de edad, perdió la vida.

El camión no detuvo la marcha después de atropellarlos y se dio a la fuga con dirección a la zona del Estado de México.

Debido a los trabajos para hacer la toma de datos de prueba que ayuden al esclarecimiento del caso, así como el levantamiento del cuerpo, hay severo caos vial.

El tránsito se encuentra detenido en la avenida Oceanía a partir de inmediaciones de la estación Ricardo Flores Magón de la Línea B del Metro CDMX y se extiende hasta Francisco del Paso y Troncoso, y el Eje 3 Oriente.

Detienen a conductor involucrado

Más tarde la SSC confirmó que detuvieron al conductor de un camión. Luego de realizar tareas de monitoreo lograron dar con el camión involucrado en el pleito vial que terminó en tragedia en la avenida Oceanía.

"Al bajarse de la unidad para reclamarle, el hombre le aventó el vehículo y lo atropelló", señalaron autoridades.

Por lo anterior, el sospechoso de 35 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

EPP