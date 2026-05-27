SEP y Segob Dialogan con Alumnos del IPN, Mientras Sigue el Paro en 6 Planteles

A la par de la suspensión de actividades en seis escuelas, los alumnos tomaron la Dirección General del IPN

Escuelas del IPN suspenden actividadesFoto: N+

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Paro en 6 planteles del IPN: estudiantes piden destitución del director y mejoras en instalaciones. SEP y Segob dialogan, pero ¿se resolverán sus demandas?

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