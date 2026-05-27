SEP y Segob Dialogan con Alumnos del IPN, Mientras Sigue el Paro en 6 Planteles

Los alumnos del IPN anunciaron que varios planteles suspenden clases y actividades como parte de las movilizaciones para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas, las cuales hasta el momento únicamente han recibido respuesta por comunicado.

Este miércoles los estudiantes de nueva cuenta tomaron las principales calles de la Ciudad de México para continuar su protesta a favor de mejores condiciones de educación en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

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Marchas y bloqueos hoy

Los jóvenes marcharon sobre la calzada México-Tacuba, a la altura del Circuito Interior, para impedir el paso de automovilistas en ambos sentidos. En el lugar hicieron algunos pronunciamientos, en los que dejaron claro que su movimiento tiene como única finalidad tener mejores condiciones para estudiar.

“No somos porros, somos estudiantes” y “Amo al IPN, odio a los que lo destruyen”, fueron algunas de sus consignas.

Luego de permanecer en ese punto, se dirigieron a las instalaciones de la estación Normal de la Línea 2 del Metro CDMX, donde abordaron los trenes para trasladarse hasta la zona norte de la ciudad en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En este punto, realizarán otra marcha y pronunciamiento en las instalaciones del IPN en Zacatenco; quieren tomar la Dirección de Administración Escolar.

No obstante, también informaron que varios planteles ya se fueron a paro de labores para apoyar el movimiento. Aseguraron que este día tenían una mesa de diálogo con autoridades, pero no llegaron los representantes de cada institución. Estas son las demandas de los alumnos del IPN:

Destitución del director del IPN, Arturo Reyes Sandoval

Piden que el director sea elegido mediante el voto directo y popular de la comunidad politécnica

Reconocimiento formal de la organización estudiantil actual y la total garantía de que no habrá represalias

Mantenimiento a los planteles

Equipamiento de laboratorios y talleres

Retorno de recursos autogenerados

Reincorporación de plazas docentes

Transparencia laboral y administrativa

Eliminación de sanciones

Creación o reforzamiento de unidades de género eficaces en los planteles para prevenir, atender y sancionar de manera real las denuncias de acoso y violencia contra las mujeres.

SEP y Segob hablan con alumnos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó en un video publicado en redes sociales que hoy habló con los alumnos del IPN para atender "una por una, las demandas del pliego petitorio".

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Sin embargo, indicó que "desafortunadamente, no se pudo llegar a un acuerdo para establecer estas condiciones", por lo que Mario Delgado, reiteró la disposición del gobierno de escuchar y atender, mediante el diálogo, las propuestas y demandas contenidas en el pliego petitorio presentado por la comunidad estudiantil.

Explicó que las respuestas a las demandas del pliego petitorio implican procesos institucionales, disponibilidad presupuestal y consultas con la propia comunidad politécnica, por lo que es indispensable avanzar mediante una mesa de diálogo ordenada, permanente y resolutiva que permita construir acuerdos y soluciones de fondo.

Sobre el Patronato Corazón Guinda y Blanco, informó que el director general del IPN ordenó el inicio de su proceso de extinción, luego de la firma del nuevo convenio con la Fundación Politécnico, lo cual indicó que se llevará a cabo con total transparencia.

¿Qué escuelas del IPN están en paro?

En tanto, los alumnos del IPN indicaron que hay al menos 6 escuelas que suspendieron clases:

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB)

Escuela Superior de Economía (ESE)

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA)

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME Zacatenco y Azcapotzalco)

Escuela Superior de Medicina (ESM)

CETIS 9 "Josefa Ortiz de Domínguez"

EPP