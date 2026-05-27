Hallan Muerto a Adulto Mayor al Interior de Una Cisterna en CDMX

El adulto mayor fue hallado sin vida al interior de una cisterna en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX; esto pasó con él

Adulto Mayor muere en cisterna CDMXFoto: N+

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Un hombre de 80 años muere en una cisterna mientras realizaba limpieza en Venustiano Carranza, CDMX. La Fiscalía investiga. Conoce los detalles de este trágico suceso.

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