Hallan Muerto a Adulto Mayor al Interior de Una Cisterna en CDMX

Un adulto mayor fue hallado sin vida al interior de una cisterna en una vivienda de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México; autoridades ya investigan el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencias fueron alertados por el hallazgo de un hombre inconsciente al interior del depósito de agua en un inmueble de la zona de Peñón de los Baños.

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Por está razón, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se dirigieron hasta el número 53 de la calle Cairo, donde verificaron que un adulto mayor no reaccionada.

Luego de brindarle los primeros auxilios, confirmaron que lamentablemente el hombre ya no contaba con signos vitales.

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¿Qué pasó con el adulto mayor que murió en la cisterna?

Una vez que dieron a conocer su fallecimiento, la zona fue acordonada con la finalidad de esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía CDMX, quienes se encargarán de realizar las primeras indagatorias, así como el levantamiento del cuerpo.

Durante las primeras entrevistas, los policías fueron notificados que la víctima tenía aproximadamente 80 años de edad y presuntamente se encontraba en la cisterna haciendo limpieza.

Sin embargo, una vez que entró a realizar dichas labores, no lo vieron salir. Luego acudieron a buscarlo y lo encontraron inconsciente. No obstante, serán las investigaciones las que señale cómo ocurrieron exactamente los hechos y así esclarecer el caso.

EPP