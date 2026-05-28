FBI Advierte Aumento de Represión Transnacional en el Mundial 2026

La agencia federal dijo que gobiernos extranjeros hostiles pueden aumentar intentos de atacar a personas que consideran amenazas para sus regímenes en suelo estadounidense durante el torneo de la FIFA

RepresiónEl director del FBI llamó a la población a estar alerta. Foto: Reuters.

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FBI Advierte Aumento de Represión de Gobiernos Extranjeros por el Mundial 2026

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