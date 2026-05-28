FBI Advierte Aumento de Represión Transnacional en el Mundial 2026

El director del FBI, Kash Patel, alertó este miércoles 27 de mayo que gobiernos extranjeros "hostiles" podrían intensificar actividades de intimidación, acoso e incluso ataques contra personas consideradas amenazas para sus regímenes durante la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos.

"Gobiernos extranjeros hostiles intentan deliberadamente intimidar, silenciar e incluso asesinar a personas en suelo estadounidense a las que consideran amenazas para sus regímenes", afirmó Patel, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

El funcionario calificó estas acciones como "represión transnacional" y advirtió de un posible aumento de esta actividad durante el torneo.

Patel detalló que, durante la Copa Mundial de futbol, el FBI tendrá equipos preventivos que realizarán investigaciones de contrainteligencia en más de 56 localidades y ejemplificó la presencia en Filadelfia, una de las ciudades sedes del torneo, donde se disputarán seis partidos.

"Con millones de personas visitando Estados Unidos durante los próximos dos meses como parte del torneo de la FIFA, es posible que veamos un aumento en esta actividad por parte de naciones extranjeras, por lo que instamos al público a permanecer alerta", añadió.

El mensaje se produce en un contexto en el que la organización del torneo en Estados Unidos ha estado marcada por debates diplomáticos y logísticos.

Tal es el caso de la controversia sobre la participación de la selección de Irán, que tiene participación en el Grupo G y cuyos juegos están programados para disputarse en Los Ángeles y Seattle.

El caso de Irán y México

Estados Unidos aseguró la semana pasada que el equipo iraní podrá ingresar al país para disputar el torneo.

Sin embargo, alertó que no permitirá que pernocte en su territorio, por lo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofreció acoger a la delegación de ese país asiático.

May 27: Combating transnational repression during the @FIFAWorldCup



Hostile foreign governments deliberately attempt to bully, silence, and even assassinate people on U.S. soil who they see as threats to their regimes. These illegal and anti-democratic activities are called… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 27, 2026

Otras agencias federales de Estados Unidos también han reforzado su participación en el dispositivo de seguridad en torno a la Copa Mundial FIFA, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lidera la coordinación general con autoridades estatales y locales en las ciudades sede.

Mientras que agencias como el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) apoyan en labores de planificación, ante la visita de miles de aficionados.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, tras el que los países sede (Estados Unidos, México y Canadá) acogerán el inicio de la fase de grupos.

La final del torneo está prevista para el 19 de julio en Nueva Jersey.

ASJ