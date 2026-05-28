Realizan Operativos y Simulacros en Metrorrey por el Mundial 2026: ¿A qué Hora?

Elementos de Fuerza Civil informaron que ya iniciaron con el simulacro de operativos de seguridad en espacios públicos previo al Mundial de Futbol 2026 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Las prácticas rutinarias comenzaron en las estaciones del sistema Metrorrey.

En los videos, compartidos por la corporación de seguridad, se observa a los integrantes del Cuarto Agrupamiento de Fuerza Civil, el cual se encarga de las operaciones especiales, llevar a cabo las prácticas de rutina mientras las instalaciones de Metrorrey se encuentran vacías, sin usuarios transitando.

De acuerdo con lo informado, que estos simulacros de operativos de seguridad se realizan durante la madrugada, cuando el sistema del Metro de Monterrey no opera, con el objetivo de no interferir con la movilidad de los usuarios. Además, también trabajan en otros operativos en espacios públicos como hoteles, museos, caminos y carreteras del estado de Nuevo León.

¿Cuándo inician los partidos del Mundial de Futbol en Monterrey?

Son cuatro partidos los que se llevarán a cabo en el Estadio Monterrey, una de las tres sedes de México para el Mundial 2026. El primero de ellos, que forma parte de la fase de grupos, será el próximo domingo 14 de junio de 2026 cuando se enfrente la Selección de Suecia contra la Selección de Túnez.

El siguiente enfrentamiento es con el que Monterrey formará parte de la historia del futbol, pues albergará el partido número 1000 de las Copas del Mundo. Este será el sábado 20 de junio, día en el que Túnez y Japón se disputarán el pase para los dieciseisavos de final.

SHH