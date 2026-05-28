Realizan Operativos y Simulacros en Metrorrey por el Mundial 2026: ¿A qué Hora?

Previo al Mundial en Monterrey, las autoridades de seguridad ya realizan prácticas de operativos en espacios públicos como las estaciones del Metro

Fuerza Civil en vagón del Metro de MonterreyFoto: Fuerza Civil

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Monterrey se alista para el Mundial 2026 con operativos de seguridad en el Metrorrey. Conoce cómo se preparan las autoridades para este evento histórico.

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