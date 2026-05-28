Monedas Conmemorativas del Mundial 2026: ¿Cuántas Son de Plata y Oro y De Qué Denominación?

La emoción por el Mundial 2026 ha llenado cada rincón del país y se ha colado incluso en la cartera de los mexicanos, a través de las monedas conmemorativas de la Copa del Mundo que lanzó el Banco de México (Banxico).

Se trata de 12 monedas conmemorativas, de las cuales nueve están dedicadas a las ciudades que formarán parte de las sedes de este evento deportivo (CDMX, Monterrey y Guadalajara), y las otras tres al patrimonio natural, histórico y cultural de México.

Si bien en una nota previa ya te dimos a conocer dónde puedes conseguirlas, también te adelantamos la fecha en la que México inició el Canje de las Monedas en el Centro de Banxico, ubicado en la calle de Gante y 16 de Septiembre, de Ciudad de México.

Pero, ojo, porque las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de oro y plata se pondrán a la venta al público en general en la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

¿Cuántas de las monedas conmemorativas del Mundial 2026 son de oro y plata?

Si eres coleccionista debes saber que de esta edición de monedas conmemorativas puestas en marcha por el Mundial 2026 de la FIFA, ocho fueron acuñadas en metales finos, es decir oro y plata.

¿Cuál es el valor de las Monedas de Oro y Plata del Mundial y Cómo es su diseño?

Si bien en ambos casos fueron diseñadas con forma circular, las cuatro de oro tienen un valor facial de 25 pesos y las de plata de 10 pesos.

Las monedas de oro y plata correspondientes a cada ciudad sede comparten el mismo diseño al reverso, salvo por su respectiva denominación. Mientras que en el anverso están dedicadas a las ciudades sede.

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¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial?

Ciudad de México

Muestran al centro un ajolote, arriba el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes sobre una línea donde se lee "México".

En el exergo, la denominación de "10 pesos" para la Moneda de Plata y "25 Pesos" para la de Oro". La Ceca de la Casa de Moneda de México" y un balón de fútbol.

A la derecha incluye un logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda "Ciudad de México" y a la izquierda la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la Ciudad de México.

En el Contorno Superior la Leyenda "Copa Mundial de la FIFA 2026" y en el Contorno Inferior una Franja con Círculos.

Guadalajara

Muestran al centro un jimador, utilizando una coa para cortar hojas de agave, a la izquierda. A la izquierda un balón de futbol y al fondo los Arcos de Zapopan.

En el contorno superior, la leyenda "Copa Mundial de la FIFA 2026". Mientras que en el exergo, la palabra "México".

A su derecha la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la Ciudad de Guadalajara. Además se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda "Guadalajara", la denotación de 10 pesos en la Moneda de plata y 25 en la de Oro.

Monterrey

Muestran en el reverso la silueta de un jugador de futbol deteniendo el balón, detrás la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del Paseo Santa Lucía y al fondo el Cerro de la Silla.

En el Contorno Superior la leyenda "Copa Mundial de la FIFA 2026". A la izquierda, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a la ciudad de Monterrey y a la derecha el texto "Paseo Santa Lucía".

Se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda "Monterrey". La denominación 10 pesos, en la moneda de Plata y 25 en la de Oro y la palabra "México". Así como la Ceca de la Casa de Moneda de México "M".

Moneda de Oro que representa a México

Muestra en el centro ligeramente desfasado a la derecha un balón de futbol con un jaguar, a la izquierda flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca. Arriba el logotipo oficial del evento deportivo de la FIFA 2026.

Mientras que en el contorno superior se leerá la leyenda "Copa Mundial de la FIFA 2026".

Y en el exergo la denominación "25", y a la derecha la Ceca de la Casa de Moneda de México "M".

Moneda de Plata que representa a México

La Moneda de Plata muestra la pirámide de Kukulkán a la derecha junto con la cabeza de un jaguar y una mariposa monarca. A la izquierda, la Calavera Garbancera de "José de Guadalupe Posada" y la Ceca de la Casa de Moneda de México "M".

Sobre esta composición tres mariposas monarca, y al centro y fondo, un balón de fútbol con el contorno de la República Mexicana, acompañada del logotipo oficial del evento deportivo.

En el contorno superior tiene un semicírculo que simula una línea de papel picado y en el borde la leyenda "Copa Mundial de la FIFA 2026". En el Exergo la denominación "10 pesos".

SARR