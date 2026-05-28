Monedas Conmemorativas del Mundial 2026: ¿Cuántas Son de Plata y Oro y De Qué Denominación?

Banxico anunció una colección especial de Monedas con motivo de la Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio. Aquí te decimos sus denominaciones

Moneda conmemorativa de 20 pesos Mundial 2026. Cuántas son de oro y cuántas de plata, denominación¿Ya compraste tus monedas conmemorativas del Mundial 2026? Estas son las denominaciones. Foto: Cuartoscuro.
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