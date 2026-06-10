Reciben como Héroe a Árbitro de Somalia; Promete Hacer Historia en Próximo Mundial

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien Estados Unidos denegó la entrada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial 2026, fue recibido este miércoles 10 de junio como un héroe em su país, donde prometió que se esforzará por participar en la próxima justa internacional de la FIFA.

Decenas de personas, incluidos aficionados, periodistas y autoridades, dieron la bienvenida al juez central en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio.

Estaba llamado a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo, pero la política migratoria del presidente Donald Trump se lo impidió, alegando que representa una amenaza y tiene vínculos con el terrorismo.

En declaraciones a medios, el silbante afirmó que la decisión del gobierno norteamericano de negarle el acceso fue "el destino" e instó a sus compatriotas somalíes ​a no desanimarse por ello.

Upon arrival at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport international Somali referee Omar Abdulkadir Artan received a heroic welcome on Wednesday morning. pic.twitter.com/12B8NSgPW8 — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

Portando una chamarra negra de la FIFA, el árbitro recibió ramos de rosas rojas y una gran bandera nacional que se acabó poniendo a modo de capa.

"No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", dijo Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

"Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", aseguró.

El somalí, nombrado árbitro africano del año en 2025, fue rechazado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) el fin de semana. Ayer martes, la autoridad indicó que el nazareno tiene nexos con presuntas organizaciones terroristas.

"Lo que pasó, pasó, y fue el destino. Estoy agradecido ‌por el apoyo que me dio la FIFA", dijo ⁠Artan a periodistas tras llegar a Mogadiscio, y animó a sus seguidores a apoyar a su país.

"Somalia es nuestra, tanto si las cosas van bien como si van mal. Quiero decir a nuestros ​jóvenes que ​no pierdan la ‌esperanza en ‌nuestro país", apuntó.

"Ahora estoy en mi país y no hay otro lugar en el que quiera estar", añadió.

Con honores, banderas y fotos

Los somalíes recibieron a Omar Artan entre cantos y banderas de Somalia. Niños cantaron y se acercaron a él, otros aficionados lo abordaron para tomarse una selfie. Mujeres sostenían fotografías del nazareno. Lo abrazaron, saludaron y alabaron.

Algunos portaban gorras blancas con una foto del árbitro en la parte frontal. También estuvieron presentes jugadores del equipo Gadiidka, quienes mostraron fotografías impresas del árbitro en señal de respaldo.

Varios seguidores expresaron su inconformidad con la decisión de Estados Unidos, al considerar que privó a Somalia de un momento histórico en el escenario más importante del futbol.

Abdi Yusuf señaló que Artan ya había dirigido partidos en África y Asia y estaba a punto de debutar en un torneo mundial. Además, afirmó que muchas personas consideran la medida discriminatoria.

El árbitro agradeció las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses. Funcionarios de su país igual lo acogieron, entre ellos miembros del Parlamento.

Por su parte, el ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó que Artan "ha elevado el nombre del pueblo somalí" y afirmó que el revés sufrido "no lo detendrá" en su carrera profesional.

También el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su respaldo al colegiado y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en "el mejor árbitro del mundo".

El caso provocó una fuerte reacción en Somalia después de que las autoridades estadounidenses impidieran la entrada de Artan al país el pasado 6 de junio tras aterrizar en Miami procedente de Estambul.

Un portavoz del CBP indicó que el árbitro fue considerado "inadmisible" por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

Las estrictas políticas de inmigración del gobierno de Trump han sido motivo de preocupación antes del Mundial, ya que Washington impuso ​el año pasado una amplia prohibición de viajar a los ciudadanos de 12 países, entre ellos Somalia.

El gobierno de Somalia declaró que había intentado, sin éxito, negociar con Estados Unidos y la FIFA para que Artan pudiera entrar en Estados Unidos y lamentó lo sucedido.

La Copa del Mundo comienza este jueves y se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. La próxima edición de 2030 tendrá como sedes principales Marruecos, Portugal y España.

ASJ