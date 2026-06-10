Reciben como Héroe a Árbitro de Somalia; Promete Hacer Historia en Próximo Mundial

El juez central dijo que no se desanimará y llegará más lejos dentro de cuatro años, al tiempo que llamó a los jóvenes de su país a no perder la esperanza

Omar Artan Somalia
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Omar Artan, árbitro somalí, es recibido como héroe tras ser rechazado por EE.UU. para el Mundial 2026. Promete hacer historia en el próximo torneo y anima a los jóvenes a no perder la esperanza.

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