Tiroteo Masivo en Sudáfrica Deja 12 Muertos y Varios Heridos

El ataque ocurrió por la noche, cuando hombres armados descendieron de un vehículo abrieron fuego en un asentamiento informal del suburbio de Cleveland

SudáfricaLos atacantes ingresaron al asentamiento por ambos accesos y recorrieron la zona disparando contra residentes y miembros de la comunidad en varios puntos, antes de huir en una camioneta. Foto: Reuters.

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Terror en Johannesburgo: hombres armados abren fuego en un asentamiento, dejando 12 muertos. La violencia en Sudáfrica no da tregua.

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