Tiroteo Masivo en Sudáfrica Deja 12 Muertos y Varios Heridos

Hombres armados irrumpieron en un asentamiento informal en el suburbio de Cleveland, en Johannesburgo, y mataron a balazos a 12 personas durante la noche, informó este miércoles 10 de junio la policía de Sudáfrica.

Se trata del más reciente tiroteo masivo en ese país africano azotado por la delincuencia, donde se registran más de 60 homicidios en promedio cada día.

Al menos nueve víctimas más resultaron heridas por los impactos de arma de fuego, de acuerdo con el parte preliminar de las autoridades.

#sapsGP [POLICE LAUNCH MANHUNT FOLLOWING MASS SHOOTING THAT CLAIMED 12 LIVES IN CLEVELAND]#SAPS in Gauteng has launched a manhunt for suspects following a mass shooting that claimed the lives of 12 people and left several others injured at Jumpers Informal Settlement in… pic.twitter.com/Pw7cH3M6of — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) June 10, 2026

Los disparos ocurrieron poco antes de la media noche del martes 9 de junio, después de que los más de 10 sospechosos llegaron en un vehículo al lugar, dijo una portavoz de la policía en un comunicado.

"Presuntamente ingresaron al asentamiento informal por ambas entradas y se desplazaron por la zona, abriendo fuego contra residentes y miembros de la comunidad en múltiples lugares antes de huir del lugar en el mismo vehículo", dijo.

"Las investigaciones preliminares revelan que 12 personas murieron como resultado del ataque. Ocho hombres adultos y tres mujeres adultas fueron declarados muertos en el lugar", dijo el coronel Dimakatso Nevhuhulwi. Una persona más falleció en el hospital.

"Otras nueve personas fueron trasladadas a distintos centros médicos para recibir tratamiento por heridas de bala", agregó el comunicado.

Los atacantes arribaron en una camioneta Toyota Quantum blanca cerca de una gasolinera en Cleveland. Presuntamente, ingresaron al asentamiento por ambos accesos y recorrieron la zona disparando contra residentes y miembros de la comunidad en varios puntos, antes de huir en el mismo vehículo, según la policía.

Nevhuhulwi señaló que, por el momento, se desconoce el motivo del ataque y que aún no se ha hecho ninguna captura. La policía busca a los atacantes.

Armas y mineras ilegales

En Sudáfrica abundan las armas de fuego legales e ilegales, y los tiroteos son comunes, a menudo alimentados por la rivalidad entre pandillas y la competencia entre negocios informales.

Los asentamientos informales en Sudáfrica son zonas residenciales no planificadas, por lo general compuestas por chabolas o estructuras similares.

Recientemente se han producido varios tiroteos masivos llamativos en Sudáfrica, incluidos dos en diciembre que mataron a más de 20 personas en total.

Uno de ellos también involucró a varios tiradores.

A veces, los tiroteos están vinculados a bandas de minería ilegal que operan en y alrededor de Johannesburgo. Cleveland es un suburbio asociado a la actividad de minería ilegal.

"Como saben, el lugar está cerca de la zona minera ilegal. Tenemos sospechas al respecto", añadió el comisario provincial, el teniente general Tommy Mthombeni, en declaraciones a la prensa sobre la reciente masacre.

Los mineros clandestinos han consolidado su presencia en asentamientos alrededor de Johannesburgo.

Empujados por la pobreza y el desempleo, los "zama-zamas" (que en zulú significa 'los que lo intentan'), bajan a los pozos abandonados por las compañías en busca de oro.

ASJ