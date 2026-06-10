Hombre Muere en Vía Pública Mientras Descargaba Frutas de una Camioneta en Veracruz

Durante el transcurso de este martes nueve de junio, se registró una intensa movilización por parte de elementos del cuerpo de paramédicos, así como elementos de corporaciones policiacas, debido al reporte de un hombre que se desvaneció en Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona del sexo masculino habría perdido la vida en las calles del Infonavit Buenavista, localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz, mientras realizaba trabajos de descarga de mercancía en una tienda de abarrotes.

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De acuerdo con los testigos, la víctima se encontraba descargando frutas, así como verduras que se encontraban en la batea de una camioneta, cuando se percataron de que de un momento a otro se desvaneció, por lo que dieron aviso a los cuerpos de auxilio.

Minutos más tarde, a la calle JP Silva arribaron elementos de la Policía Estatal, así como efectivos de la Secretaría de Marina y, aunque intentaron auxiliar al sujeto, ya no contaba con signos vitales, por lo que solamente pudo ser confirmada su muerte.

Tras darse la confirmación del deceso, elementos policiacos se encargaron de llevar a cabo el respectivo acordonamiento del área y posteriormente realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima por parte de la policía ministerial.

La muerte reciente de otro hombre ocurrió en Boca del Río, Veracruz

Un hombre en calidad de no identificado fue hallado sin vida en una calle de la colonia Casas Tamsa, perteneciente a la ciudad de Boca del Río, durante las primeras horas del pasado martes 19 de mayo, lo que causó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencias.

Los hechos se registraron sobre la calle Norte, en su intersección con la calle Norte 4. Al lugar arribaron elementos de la Policía Naval Estatal y agentes de Tránsito Municipal, además de elementos de la Policía Ministerial para realizar las primeras investigaciones sobre este lamentable suceso y proceder a las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca en tanto se efectuaron las investigaciones correspondientes; de lo que se pudo observar en el lugar de los hechos junto al cuerpo, fue hallado un bastón.