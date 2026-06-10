Hombre Muere en Vía Pública Mientras Descargaba Frutas de una Camioneta en Veracruz

Mientras descargaba fruta de una camioneta, un hombre perdió la vida por causas que aún se desconocen. Las autoridades investigan el caso.

Hombre muere mientras descargaba frutas en VeracruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Veracruz, un hombre se desploma y muere mientras descargaba frutas. Las autoridades investigan este caso. Descubre más sobre este suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+