Sentencian a 350 Años de Prisión a Secuestradores de Migrantes en Veracruz

Dos hombres fueron sentenciados a 350 años de prisión en Veracruz por el delito de secuestro agravado cometido a múltiples víctimas de distintas nacionalidades.

Sentencian a 350 Años de Prisión a Secuestradores de Migrantes en VeracruzFoto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Veracruz: 350 años de cárcel para secuestradores de migrantes. Las víctimas, de varias nacionalidades, fueron liberadas tras exigencias económicas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+