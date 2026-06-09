Sentencian a 350 Años de Prisión a Secuestradores de Migrantes en Veracruz

Durante el transcurso de este martes nueve de junio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer a través de la Fiscalía Regional de Tuxpan que se logró obtener una sentencia condenatoria ejemplar de 350 años de prisión contra dos personas.

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La sentencia se realizó en contra de Miguel “N” y Andrés “N", quienes, según lo informado, serían los responsables del delito de secuestro agravado, el cual fue cometido en agravio de múltiples víctimas de diferentes nacionalidades.

De acuerdo con lo informado, se trató de al menos siete migrantes de origen hondureño y ecuatoriano las que habrían sido privadas de la libertad por los hoy sentenciados. Se dio a conocer que entre las víctimas se encuentran por lo menos tres personas menores de edad.

Miguel “N” y Andrés “N” solicitaban dinero a los familiares de las víctimas

Según la información obtenida de las investigaciones realizadas, los hechos por los que a Miguel “N” y Andrés “N” se les señala se habrían llevado a cabo el pasado día sábado 17 de junio del año 2023, en la ciudad de Poza Rica, localizada en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con las indagatorias, el delito se dio cuando los ahora sentenciados llevaron a cabo la privación de la libertad de las víctimas y posteriormente las trasladaron a un hotel, donde las mantuvieron retenidas mientras realizaban exigencias económicas a sus familiares a cambio de su liberación.

Dichas exigencias las realizaban bajo la amenaza de entregar a las víctimas a un grupo delictivo si no se les entregaba el monto solicitado para que las personas secuestradas pudieran ser puestas en libertad.